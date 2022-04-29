Спорт не воспитывает характер, а выявляет его

TKA 2022
Шоссейная велосипедная гонка среди ветеранов велоспорта и любителей "Tour of Kazakhstan. Aktau 2022" прошла 2 апреля 2022 года в г. Актау.
Среди любителей выступали люди различных профессий.
Сегодня мы познакомимся с одним из них.
Муслим Сейтжан, консультант по недвижимости строительного холдинга K7 GROUP.
Партнёрский проект
Среди любителей выступали люди различных профессий.
Сегодня мы познакомимся с одним из них.
Муслим Сейтжан, консультант по недвижимости строительного холдинга K7 GROUP.
- Спортом я занимаюсь с 2018 года, люблю подниматься в горы, бегать. Недавно вот марафон пробежал. В Актау приехал впервые, город очень красивый. С таким видом ездить одно удовольствие. Хоть я и не занял призового места, но познакомился с другими спортсменами и узнал больше о Мангистау. Благодарю руководство K7 GROUP, которое поддержало мое участие в турнире. Приятно работать с людьми, которые как и я, любят и топят за спорт.
Партнёрский проект