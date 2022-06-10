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ЛАДА.kz » Партнерский проект

Опубликовано: Сегодня, 13:51

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Не нефтью единой. Предприниматели Западного Казахстана получат поддержку для развития своего бизнеса

Shell LiveWIRE
• Открыт приём заявок на бесплатный обучающий курс для МСБ Business Bilim, реализуемый в рамках программы поддержки предпринимателей Shell LiveWIRE
• В рамках программы Shell LiveWIRE в Атырау пройдёт форум для казахстанских предпринимателей Business WIRE Forum

Предприниматели Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей получат поддержку по программе образовательного проекта Business Bilim, организуемой совместно Европейским банком реконструкции и развития с Шелл Казахстан. Претенденты программы могут подать заявку до 1 июля 2022 года на сайте https://bilim.business/

В программу будут отобраны 105 участников: по 35 из каждого региона. 12 недель предприниматели как начинающие, так и опытные, будут работать с сертифицированными менторами и успешными бизнесменами. По итогам курса в трёх областях будут запущены 40 бизнес-проектов. Как отмечают организаторы, в этом году в связи с ростом заявок из Западного Казахстана по темам Социальное предпринимательство, Зелёные технологии и экология будут добавлены соответствующие дополнительные модули.

В честь запуска очередного потока Business Bilim 16 июня в Атырау пройдёт форум для стартаперов и предпринимателей Business WIRE Forum. Главной темой форума Business Wire Forum станут инновации – от идеи до воплощения. Так, среди проектов спикеров можно отметить: Эмина Аскерова, основателя социальной мастерской GreenTAL, Дану Солтанову, СЕО Kazakhstan Waste Recycling, основателя и соучредителя Qazaq Recycling, Амира Давлетова, основателя бренда фитнес-питания Eat&Fit, одного из первых фитнес-блогеров страны.

В пленарном заседании, посвящённом IT в бизнесе примут участие: Ержан Рыскалиев - основатель сервиса Clockster – учёт рабочего времени сотрудников по отпечатку пальца; Карим Богуспаев - генеральный менеджер Glovo в Казахстане; Жандос Акылбек – продакт-директор частной инвестиционной платформы для инвесторов GoCrowd и Алексей Белимов - вице-президент Международной ассоциации сертификации и развития ИТ.

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