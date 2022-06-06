Государственные гранты в рамках нацпроекта получили 13 жителей Жанаозена

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы реализуется в Жанаозене с целью обеспечения качественных изменений в структуре предпринимательства, то есть повышения занятости населения, развития малого бизнеса, развития конкуренции. Он, как отмечают в акимате Жанаозена, нацелен на дальнейшее укрепление экономической стабильности и конкурентоспособности страны, улучшения качества жизни населения.
По информации пресс-службы акимата города, работа по предоставлению государственных грантов в рамках нацпроекта проводится в настоящее время.
- В проект включены 10 основных направлений. Одно из них – развитие предпринимательства, которое предусматривает субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование индивидуального предпринимателя. Ранее мероприятия по обеспечению занятости населения были реализованы в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы. В 2021 году выданы 182 госгранта, 167 из которых профинансированы из республиканского бюджета, 15-из местного. В рамках данного проекта в 2022 году гранты выиграли 13 человек. До конца года планируем обеспечить ими 200 человек, - говорит специалист Жанаозенского городского филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Айгазы Алдамжаров.
Документы можно подать на сайте https://business.enbek.kz.
По информации пресс-службы акимата города, работа по предоставлению государственных грантов в рамках нацпроекта проводится в настоящее время.
- В проект включены 10 основных направлений. Одно из них – развитие предпринимательства, которое предусматривает субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование индивидуального предпринимателя. Ранее мероприятия по обеспечению занятости населения были реализованы в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы. В 2021 году выданы 182 госгранта, 167 из которых профинансированы из республиканского бюджета, 15-из местного. В рамках данного проекта в 2022 году гранты выиграли 13 человек. До конца года планируем обеспечить ими 200 человек, - говорит специалист Жанаозенского городского филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Айгазы Алдамжаров.
Документы можно подать на сайте https://business.enbek.kz.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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