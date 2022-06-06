«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Июня
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.88 KZT
  • €1 = 464.01 KZT
  • 1 RUB = 7.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Вчера, 20:38

Просмотров: 210

Государственные гранты в рамках нацпроекта получили 13 жителей Жанаозена

В Жанаозене сертификаты получили 13 человек, которые в минувшем году прошли обучение в рамках программы «Бастау Бизнес», сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы реализуется в Жанаозене с целью обеспечения качественных изменений в структуре предпринимательства, то есть повышения занятости населения, развития малого бизнеса, развития конкуренции. Он, как отмечают в акимате Жанаозена, нацелен на дальнейшее укрепление экономической стабильности и конкурентоспособности страны, улучшения качества жизни населения.

По информации пресс-службы акимата города, работа по предоставлению государственных грантов в рамках нацпроекта проводится в настоящее время.

- В проект включены 10 основных направлений. Одно из них – развитие предпринимательства, которое предусматривает субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование индивидуального предпринимателя. Ранее мероприятия по обеспечению занятости населения были реализованы в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы. В 2021 году выданы 182 госгранта, 167 из которых профинансированы из республиканского бюджета, 15-из местного. В рамках данного проекта в 2022 году гранты выиграли 13 человек. До конца года планируем обеспечить ими 200 человек, - говорит специалист Жанаозенского городского филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Айгазы Алдамжаров.


Документы можно подать на сайте https://business.enbek.kz.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика