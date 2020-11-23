По принципу одного окна: с января 2021 года в Казахстане начнет свою работу Единый оператор жилищного строительства

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»

В прошлом году в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в сфере жилищной политики работают сразу семь государственных операторов. Глава государства поручил сократить количество государственных компаний. Целесообразность данного направления президент видит в сокращении схожего функционала ряда действующих субъектов квазигосударственного сектора, концентрации всех экспертных сил в «одном окне», что, безусловно, даст новый виток в развитии жилищной политики. Оператор будет комплексно подходить к решению вопросов финансирования, ведения жилищной застройки в стране.



В рамках исполнения данного поручения был разработан и утвержден соответствующий план мероприятий по реорганизации жилищного блока Национального управляющего холдинга «Байтерек». Данный план содержит детализированные мероприятия с установленными сроками и ответственными лицами реорганизации жилищного блока в Единого оператора. Свою работу он должен начать уже в январе 2021 года.

Единый оператор жилищного строительства будет создан на базе АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», имеющего успешный 20-летний опыт работы на ипотечном рынке, в том числе по реализации государственных программ, путём присоединения к ней двух других структур Холдинга – АО «Байтерек девелопмент» и АО «Фонд гарантирования жилищного строительства».



Были внесены изменения в бюджетный и земельный кодексы, а также в 4 закона Республики Казахстан. Эти изменения были необходимы, так как единый оператор включает в себя три компании с разным функционалом. Казахстанская ипотечная компания развивает рынок ипотеки, «Байтерек девелопмент» финансирует строительство доступного жилья и Фонд гарантирования жилищного строительства предоставляет гарантии на объекты долевого строительства. Единый оператор будет называться «Казахстанская жилищная компания». Благодаря оптимизации, в холдинге «Байтерек» удастся сократить административные расходы на 40 процентов, а это почти 3,5 млрд тенге. Штат трех компаний будет уменьшен на 32 процента, в том числе и в управленческом звене.



В рамках исполнения утвержденного плана мероприятий от 20 марта 2020г. Министерством индустрии и инфраструктурного развития, две дочерних организации Национального управляющего холдинга «Байтерек» - «Байтерек девелопмент» и Фонд гарантирования жилищного строительства уже вошли в состав Казахстанской ипотечной компании, тем самым завершив оптимизацию жилищного блока холдинга. Вместе с этим завершено получение информации о сетевой инфраструктуре АО «БД» с целью создания единой логической и физической схемы локальной сети, проведена оценка деятельности в части риск-менеджмента.



На сегодняшний день порядка 70% мероприятий, утверждённых планом, завершены. Начат третий, завершающий этап, предусматривающий передачу единому оператору функции субсидирования по кредитам частных застройщиков «Фонда «Даму».

В будущем Единый оператор будет работать по принципу «одного окна» с частными застройщиками, местными исполнительными органами, банками второго уровня.



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