Кто и как делает прогноз погоды

Как составляется прогноз погоды, и как работает «Казгидромет», нам рассказала директор филиала «Казгидромет» по Мангистауской области Тулеугалиева Айгуль Борисовна.Айгуль Борисовна расскажите нам о Казгидромет:
А.Б.: Наше предприятие было образовано в 1922 году, однако первые метеорологические наблюдения в Казахстане зафиксированы более 170 лет назад — в Казалинске, Верном, Акмолинске и Семипалатинске. На сегодняшний день по республике Казахстан функционируют 35 станций со столетним рядом наблюдений - их истории хранятся в нашем архиве. А вообще деятельность РГП «Казгидромет» довольно обширная – это не только прогнозирование погодных условий, но и гидрологические, агрометеорологические прогнозы, также мониторинг состояния окружающей среды. Кстати, Национальной гидрометеорологической службе республики в 2022 году исполняется 100 лет.
Сейчас в Казгидромете 15 филиалов в каждой области Республики Казахстан, в том числе и в Актау, общая штатная численность более 3 тысяч человек. В нашем филиале работают 102 сотрудника.
Мы единственный юридически ответственный орган, имеющий право на официальное информационное обслуживание любых организаций штормовыми предупреждениями о надвигающихся опасных и стихийных явлениях природы на территории Республики Казахстан.Айгуль Борисовна, как делают прогноз погоды?
А.Б.: Метеорологические наблюдения проводятся на специальных станциях, которых у нас по Казахстану насчитывается 341. Каждые три часа на метеорологических станциях, то есть восемь раз в сутки, техник-метеоролог ведёт наблюдения в определённое время, снимая показания с приборов по температуре и влажности воздуха, скорости и направлению ветра, атмосферным давлением, видимостью и облачностью отмечает явления погоды.
Например, сейчас техник отметил бы облачную погоду, определил бы и записал, сколько баллов составляет облачность, высоту нижней границы облаков. Причём наблюдения за облачностью часто ведутся визуально. А затем эти и другие метеорологические параметры, атмосферные явления отмечаются в специальной ̆ метеорологической книжке. С течением времени часть работ метеоролога автоматизируется, появляются современные приборы и электронные книжки, но основы метеорологических наблюдений остаются. Как и десятки лет назад, техник-метеоролог непрерывно следит за развитием погодных явлений и облачностью и каждые три часа фиксирует значения всех метеорологических характеристик на специальной площадке. И это очень важно, т.к. все наблюдения проводятся синхронно по всему миру! Результаты таких наблюдений необходимы для составления будущего прогноза. По окончании наблюдений формируется телеграмма, которая с закодированными данными отправляется на узел связи в филиал, оттуда — в центральную систему сбора. 274 станции отправляют такие телеграммы в мировой центр данных для международного обмена для расчёта глобального прогноза. В итоге всё это ложится на синоптические карты, которые получает синоптик.
Но и этого мало! Для разработки прогноза погоды необходимо знать, что происходит в атмосфере на значительной высоте – 25-30км. Для этого на территории Казахстана есть девять аэрологических станций, которые дважды в сутки — в 06:00 и в 18:00 запускают радиозонды. Это небольшие приборы со специальными датчиками, которые поднимаются в атмосферу на специальных шарах, наполненных лёгким газом, и также фиксируют определённые показания — скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха.
Помимо этого наши синоптики анализируют информацию, которая поступает со спутников, от наших соседей̆-коллег из Узбекистана, России и других стран.
Что касается наблюдений в Мангистауской области, то у нас функционируют семь традиционных метеорологических станций, автоматических метеорологических станций – 16 единиц (из них семь при традиционных МС). Морских гидрометеорологических постов на территории области семь единиц. Также вы ведём агрометеорологический мониторинг на трёх станциях.Айгуль Борисовна, мы знаем также что Казгидромет ведёт мониторинг за окружающей средой, могли бы нам рассказать подробнее об этом.
А.Б.: Да, конечно, помимо гидрометеорологического мониторинга «Казгидромет» проводит мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха, морской воды, почвы, донных отложений, а также мощностью экспозиционной дозы и гамма-излучения.
На территории области мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха осуществляет семь постов, из них пять автоматических, два ручных поста и одна экологическая передвижная лаборатория.
Испытательная лаборатория экологического поста оказывает услуги в области экологического мониторинга промышленных объектов. С целью обеспечения доверия к результатам измерений наша испытательная лаборатория аккредитована в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Сбор, обработку, анализ и подготовку информации со всей наблюдательной сети по РК для государственных органов и населения осуществляет Департамент экологического мониторинга РГП «Казгидромет» г.Нур-Султан.
Для оперативного информирования населения функционирует мобильное приложение AirKz, где данные о качестве воздуха обновляются каждый час. В приложении имеются, интерфейс поиска города; карта по каждому городу и каждому посту, рядом с каждым постом линией отмечен уровень загрязнения, соответствующий максимальному значению загрязнителя на данному посту.
Кроме приложения, имеется интерактивная карта на официальном сайте www.kazhydromet.kz
, где показана информация аналогично приложению, а ещё интерактивная карта совмещена с визуальной моделью прогноза качества атмосферного воздуха в динамике по часам с заблаговременностью до двух суток.Айгуль Борисовна, есть ли управления, которые занимаются вопросами Каспийского моря:
А.Б.: Особое внимание мы уделяем Каспийскому морю, у нас есть специализированное управление гидрометеорологических исследований Каспийского моря при Научно-исследовательском центре (г.Алматы). Сотрудники управления имеют многолетний опыт исследований по Каспийской проблеме, включая электронное картирование, гидрометеорологические изыскания, моделирование процессов волнения и затопления побережья Каспийского моря.
Каспийское море, как Вам известно, это крупнейший в мире замкнутый водоём, расположенный на материке Евразия.
Согласно Межправительственной экономической конференции Прикаспийских государств: Каспийское море омывает берега пяти прибрежных государств:
протяжённость береговой линии составляет 5970 км, из которых 2320 км относится к Казахстану. Водосборный бассейн имеет огромное значение для экономики стран Каспийского региона, в том числе Казахстана.
Отмечаю также, что, начиная с 2001 года, ежегодно Казгидромет выпускает справочник «Ежегодные данные о режиме Каспийского моря, казахстанское побережье», в которых помещается проанализированная информация с наблюдательной сети. И в течение зимнего периода выпускаются еженедельные обзоры ледовой обстановки на Каспийском море. Наши коллеги впервые для казахстанской части Каспийского моря разработали и выпустили каталоги сгонно-нагонных и ледовых явлений.На правах рекламы