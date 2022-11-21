Люди будут жить на Луне в ближайшие 10 лет - NASA

Астронавты будут жить и работать на Луне к 2030 году, заявил представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в интервью телеканалу BBC, передает Tengrinews.kz.



Руководитель программы лунных космических кораблей Orion американского агентства Говард Ху отметил, что запуск в рамках миссии "Артемида" ракеты Space Launch System с кораблем Orion стал историческим днем для полетов человека в космос. Миссия проходит успешно, все системы работают, и команда готовится к следующему запуску двигателей Orion, который состоится 21 ноября, чтобы вывести космический корабль на дальнюю орбиту Луны.



"Конечно, в этом десятилетии у нас будут люди, живущие на поверхности Луны. У них будут места обитания, у них будут луноходы, и они будут заниматься наукой", - заявил представитель NASA.



В настоящее время Orion находится на расстоянии около 134 тысяч километров от Луны. На борту корабля находится специальный манекен, который будет регистрировать воздействие полета на человеческий организм.



"Это первый шаг, который мы делаем на пути к долгосрочному исследованию дальнего космоса. Он делается не только для США, но и для всего мира", - заявил представитель NASA.



Ху также сообщил, что NASA работает над созданием долгосрочной программы, которая позволит высадить на Луну людей с помощью корабля Orion. По его словам, если нынешний полет "Артемиды" будет успешным, то следующий полет будет с экипажем. Затем планируется третий полет, в ходе которого астронавты снова высадятся на Луну, впервые после полета "Аполлона-17" 50 лет назад в декабре 1972 года.



Напомним, 16 ноября 2022 года состоялся долгожданный старт огромной ракеты-носителя Space Launch System, запуск которой неоднократно уже переносился. NASA только с третьей попытки удалось отправить в космос мощнейшую на сегодня ракету, главная задача которой состояла в том, чтобы вывести на орбиту космический корабль "Орион" в рамках миссии Artemis 1. Сам запуск прошел успешно, и корабль уже направляется к Луне и успел поделиться первыми снимками из космоса.