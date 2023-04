Что известно об утечке данных Пентагона об украинском наступлении

расследует утечку военных документов с информацией о секретных планах США и НАТО по усилению украинских вооруженных сил перед их планируемым наступлением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kyiv Post.



Засекреченные документы появились в Twitter и Telegram. Отмечается, что Вашингтон работает над их удалением, пока это не удалось сделать. Утекшие данные, которые активно распространялись в социальных сетях, включают информацию о графиках поставок оружия, численности войск и стоимости боеприпасов. Документы с грифом "Совершенно секретно", датированные 1 марта 2023 года, не содержат подробностей о том, как, когда и где Украина намерена начать контрнаступление.



Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь назвал слитые документы подделкой и фотошопом.



"Москва стремится сорвать украинское контрнаступление, но реальные планы она увидит на местах", - написал он в Twitter.



Какие документы Пентагона попали в сеть



По данным издания The New York Times, в секретных документах содержатся данные о 12 боевых бригадах, создаваемых ВСУ, девять из которых готовятся и поставляются США и НАТО. Подготовку некоторых из них планируется завершить к 31 марта, а остальных - к 30 апреля. Каждая бригада состоит из четырех-пяти тысяч солдат. Согласно секретным документам, для этих девяти бригад требуется более 250 танков и 350 механизированных машин.



Военные аналитики считают, что, судя по всему, документы были частично отредактированы перед публикацией. В частности, информация, касающаяся числа жертв, была изменена таким образом, чтобы завысить число погибших украинцев и занизить данные по россиянам. В этих документах говорится, что погибло всего 16 000 - 17 500 российских солдат, в то время как потери украинцев составили 71 500 человек.



Хотя некоторые слайды выглядят подлинными и могут дать ценную информацию российской разведке, эксперты считают, что изменения в цифрах потерь были попыткой дезинформации со стороны Москвы. Отмечается, что представители администрации США работают над удалением секретных файлов.



"Мы знаем о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос. Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях. Была создана межведомственная группа, сосредоточенная на оценке воздействия, которое эти сфотографированные документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



По словам чиновников, утечка также заставила Пентагон предпринять шаги по ужесточению потока таких особо секретных документов, которые обычно доступны в любой день сотням людей во всем правительстве.



"Объединенный штаб, в который входит самое высокопоставленное руководство Министерства обороны, консультирующее президента, изучает свои списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти отчеты", - сказал представитель министерства обороны.



Киев изменил планы военной операции после утечки



Киев изменил планы в ходе специальной военной операции после утечки секретных документов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщили на телеканале CNN.



"Украина уже изменила некоторые из своих военных планов. Это произошло из-за утечки секретных документов", - говорится в сообщении.



При этом телеканал не раскрыл, от каких конкретно намерений отказались в Киеве.



США шпионили за президентом Украины - СМИ



Телеканал CNN со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США проводили шпионскую деятельность в отношении президента Украины Владимира Зеленского. По данным американской разведки, в конце февраля украинский лидер предложил использовать беспилотники для нанесения ударов по местам дислокации российских войск в Ростовской области.



CNN изучил 53 просочившихся документа, все они, по-видимому, были подготовлены в период с середины февраля по начало марта. В отчете американской разведки говорится, что Зеленский в конце февраля "предложил нанести удар по местам дислокации российских войск в Ростовской области России" с помощью беспилотных летательных аппаратов, поскольку у Украины нет оружия дальнего действия, способного долететь так далеко.



"Разведка включает в себя перехваченные сообщения и в широком смысле определяется Агентством национальной безопасности как разведданные, полученные из электронных сигналов и систем, используемых иностранными объектами, таких как системы связи, радары и системы вооружений", - говорится в сообщении.



По данным телеканала, эти разведданные могут объяснить публичные комментарии США о нежелании предоставлять Украине ракетные системы большой дальности из-за опасений, что Киев будет использовать их для нанесения ударов по территории России. Однако Украина обязалась не использовать для этого оружие, предоставленное США.



Кроме того, в другом докладе разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в глубине России "как возможность выставить НАТО в качестве агрессора, и может увеличить свою помощь России, если сочтет эти удары значительными".



Еще один документ с подробностями описывает разговор между двумя высокопоставленными чиновниками национальной безопасности Южной Кореи о беспокойстве Совета национальной безопасности страны по поводу запроса США на поставку боеприпасов. Чиновники беспокоились, что поставка боеприпасов, которые США затем отправят в Украину, нарушит политику Южной Кореи, запрещающую поставлять летальную помощь воюющим странам.



Согласно документу, один из чиновников предложил способ обойти эту политику, не меняя ее, - продать боеприпасы Польше. Документ уже вызвал споры в Сеуле, где южнокорейские чиновники заявили журналистам, что они планируют поднять этот вопрос в Вашингтоне, сообщает The New York Times.



Официальные лица из других стран также планируют поднять этот вопрос в Вашингтоне, но они пока не проводили таких бесед, поскольку ждут, что скажет администрация Байдена по поводу утечки документов.



Между тем, доклад разведки об Израиле вызвал возмущение в Иерусалиме. В докладе, подготовленном ЦРУ и основанном на данных сигнальной разведки, говорится, что главная разведывательная служба Израиля, Моссад, поощряла протесты против нового правительства страны.



"Иерусалим вероятно, рассмотрит возможность оказания смертоносной помощи при усилении давления со стороны США или при предполагаемом ухудшении отношений с Россией", - говорится в докладе.



Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что Пентагон пытается заставить соцсеть удалить секретные данные из Twitter.



"Да, вы можете полностью удалять вещи из интернета, это работает отлично и не привлекает внимания к тому, что вы пытались скрыть", - написал Маск.