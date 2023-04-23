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В США раскрыли дату утечки секретных данных Пентагона

Просмотров:91 Опубликовано: Сегодня, 18:08
В США раскрыли дату утечки секретных данных Пентагона
Фото из открытых источников
Журналисты издания The New York Times раскрыли дату крупнейшей за последние годы утечки секретных документов Пентагона, передает Tengrinews.kz.

Согласно данным The New York Times, первые публикации секретных данных американской разведки в связи с войной в Украине произошли еще в феврале 2022 года.

В статье отмечается, что военнослужаший Национальной гвардии США Джек Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов, начал размещать информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее, и в гораздо более крупной чат-группе. Вскоре после вторжения в Украину пользователь, чей профиль совпадает с профилем подозреваемого, разместил секретные разведданные о военных действиях России в ранее не раскрытой чат-группе в медиаплатформе Discord. В ней состояло около 600 участников.

Некоторые сообщения Тейшейры начинались с обновленной информации о количестве жертв среди российских и украинских военнослужащих. Он также размещал обновленную информацию о том, какие страны оказывают Украине военную помощь.

Кроме того, Тейшейра поделился секретной информацией о грядущем отступлении России от Киева, которую, по его словам, он "нашел на сайте АНБ".

"Немного "больших" новостей. Возможно, планируется отвод войск к западу от Киева, как и во всех других местах", - написал он 27 марта 2022 года. Два дня спустя российские официальные лица объявили, что отводят войска от украинской столицы.

По информации издания, как адвокат Тейшейры, так и представители ФБР и министерства юстиции США, отказались комментировать последние разоблачения.

21-летний Тейшейра был арестован 13 апреля в связи с утечкой секретных документов, опубликованной в другой группе Discord под названием Thug Shaker Central, насчитывающей около 50 членов. Там он впервые разместил информацию в октябре 2022 года. Самого подозреваемого удалось найти благодаря столу на кухне.


Источник: Tengrinews.kz
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