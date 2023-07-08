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США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы, запрещенные в 123 странах

Просмотров:490 Опубликовано: Сегодня, 10:39
США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы, запрещенные в 123 странах
© USA Today
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что намерен пойти на беспрецедентный шаг в деле помощи Украине и поставить Киеву кассетные боеприпасы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники, близкие к процессу принятий решений, сообщает, что этот шаг уже одобрил президент Джо Байден.

Ранее американские СМИ отмечали, что в Вашингтоне обеспокоены медленным развитием украинского контрнаступления. По данным The New York Times, речь идет прежде всего об американских кассетных снарядах к 155-мм гаубицам.

Беспрецедентным данный шаг делает то обстоятельство, что от применения кассетных бомб официально отказались 123 государства, включая ближайших союзников США, которые считают такой вид вооружений представляющим слишком большую угрозу для мирного населения.

Однако Салливан отметил, что "если у Украины не окажется достаточно боеприпасов, для украинского гражданского населения останется огромный риск и в том случае, если российские танки и войска смогут опрокинуть сопротивление украинцев и захватить больше украинской территории".

"Это для нас неприемлемо. Украина не будет применять этот вид боеприпасов где-то за границей: они защищают свою страну и своих граждан, и они склонны применять любые боевые системы с целью снизить опасность для собственных граждан", - отметил советник. Салливан отметил, что российская армия применяет аналогичные вооружения в Украине.

В 2008-м году целый ряд стран подписали Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. Но ни США, ни Украина, ни Россия к ней не присоединились. В министерстве обороны Украины настаивают на том, что кассетные боеприпасы более эффективны. Командование обещает не использовать их в городах.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:13
«Пресс-секретарь [президента США Джо] Байдена [Джен] Псаки 28 февраля 2022 года: “Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление”. Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы», — написала она в своем телеграм-канале.


США решили передать Украине кассетные боеприпасы, хотя еще полтора года назад называли их применение военным преступлением, соответствующее заявление Белого дома напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

uhmylka

Цитата: elek
Дальше что? Поставки ТЯО?

Запросто. Главное за океаном все хорошо. Японцы в курсе-))
 
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  • Ingul
 elek (Посетители) Сегодня, 11:06
не будет применять этот вид боеприпасов где-то за границей

Моразм крепчает. Ведь если применят последует более жёсткий ответ. Дальше что? Поставки ТЯО?
 
 

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