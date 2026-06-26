«Расстрел за взятки: в Госдуме предложили вернуть смертную казнь

В Государственную думу РФ внесли законопроект, предлагающий применять смертную казнь к чиновникам, чьи коррупционные действия нанесли ущерб обороноспособности и безопасности страны. Авторы инициативы требуют приравнять масштабное взяточничество к государственной измене, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW .

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Коррупция на уровне госизмены: суть инициативы

С резонансной инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Как сообщил политик в эфире телеканала RTVI, поводом для разработки законопроекта стал серьезный пробел в действующем Уголовном кодексе. По мнению парламентария, когда корыстные мотивы должностных лиц ставят под удар жизни граждан и обороноспособность государства, обычного тюремного заключения уже недостаточно.

Миронов убежден, что подобные преступления по своей тяжести эквивалентны шпионажу и предательству родины, а значит, должны караться максимально жестко — вплоть до исключительной меры наказания. Для реализации этого механизма депутаты предлагают дополнить УК РФ новой статьей: «Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан».

Юридический тупик: что мешает вернуть расстрелы

Несмотря на радикальность предложения, его практическая реализация упирается в серьезные правовые барьеры. Смертная казнь формально закреплена в российском законодательстве, однако в стране уже почти тридцать лет действует бессрочный мораторий, введенный в 1997 году в рамках вступления России в Совет Европы. Последний смертный приговор на территории РФ был приведен в исполнение в 1996 году — тогда был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин (известный как «Фишер»).

Для реального возвращения смертной казни за коррупцию властям придется либо полностью пересмотреть позицию Конституционного суда, либо принять кардинальные изменения в Основной закон страны, что эксперты называют юридически сложным процессом.

Растущий тренд: кто еще требует жестких мер

Стоит отметить, что инициатива Миронова — далеко не первый сигнал о возможном ожесточении карательной системы в России. Запрос на возвращение смертной казни в публичном поле формируется уже давно.

Ранее с аналогичным требованием выступал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, указывавший на необходимость жесткого ответа на особо тяжкие преступления. Активную информационную поддержку этой идее оказывают и государственные медиа: в частности, популярный телеведущий Владимир Соловьев в своих эфирах неоднократно призывал вернуть практику расстрелов для предателей и коррупционеров. Внесение законопроекта в Госдуму выводит эту дискуссию из плоскости ток-шоу в официальное законодательное русло.