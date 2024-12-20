Самоподжог в Актау: аким области объяснил, почему не встретился с погибшим

фото ЦОК Мангистауской области

По словам главы региона, буквально за несколько дней до несчастного случая он с рабочим визитом был в Каракиянском районе, местности, где проживал этот мужчина.

«Мы двое суток находились там. Первый день встречался с населением на улице, мы обходили аварийные дома. Весь второй день с утра до поздней ночи в зале принимали людей по личным вопросам, до последнего жителя, по времени не ограничивали. И очень печально, что в тот день эти товарищи не пришли к нам. Это первый момент. Второе - их принимал заместитель области, заместитель руководителя аппарата, заместитель района. Я был на совещании в этот момент. Мне доложили после того, как ситуация уже произошла. Но, извините меня, у нас весь день расписан. Это не был приемный день . Если с утра до ночи сидеть и ждать, когда кто-то придет, тогда все дела нужно будет отодвинуть в сторону и принимать население. Нужно понять одно: то, что мои заместители сказали им касательно вакансий и других возможностей, тоже самое и я скажу. У акима области каких-то отдельных должностей свободных нет. Мы предлагаем то, что имеем», - говорит аким.

Также глава региона сообщил, что семье погибшего оказывается поддержка со стороны бизнесменов области.

«Конечно, жаль, что человек ушел. Я не думаю, что это был правильный поступок. Тем не менее, сейчас бизнесмены взяли его семью под свое шефство. Насколько мне известно, его дети и жена хотят переехать в Актау. Их обеспечат временным жильем за счет спонсоров. Бизнесмен взял на себя расходы по их адаптации. Тем не менее, человека уже не вернешь, ушел глава семьи, у него осталось шестеро детей. Сейчас, насколько нам известно, супруга беременна седьмым. Мне сложно понять, зачем он так поступил, потому что мы, со своей стороны, я считаю, сделали все, что должны были сделать», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, информация о смерти мужчины, совершившего сапомоджог у здания областного акимата, поступила в редакцию 18 декабря утром. На протяжении всего дня журналисты lada.kz пытались связаться с пресс-службой регионального управления здравоохранения, а также с представителями областной больницы. Однако на телефонные звонки и текстовые сообщения реакция отсутствует.

Напомним, инцидент произошел 5 декабря. В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил самоподжог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в Сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившем самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.