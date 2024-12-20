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20.12.2024, 15:00

Самоподжог в Актау: аким области объяснил, почему не встретился с погибшим

Новости Актау 0 3 144 Наталья Вронская

Аким Мангистау Нурдаулет Килыбай, выступая на брифинге СЦК в Астане, рассказал, почему не встретился с рабочим, совершившим самоподжог у стен областного акимата, сообщает lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

По словам главы региона, буквально за несколько дней до несчастного случая он с рабочим визитом был в Каракиянском районе, местности, где проживал этот мужчина.

«Мы двое суток находились там. Первый день встречался с населением на улице, мы обходили аварийные дома. Весь второй день с утра до поздней ночи в зале принимали людей по личным вопросам, до последнего жителя, по времени не ограничивали. И очень печально, что в тот день эти товарищи не пришли к нам. Это первый момент. Второе - их принимал заместитель области, заместитель руководителя аппарата, заместитель района. Я был на совещании в этот момент. Мне доложили после того, как ситуация уже произошла. Но, извините меня, у нас весь день расписан. Это не был приемный день . Если с утра до ночи сидеть и ждать, когда кто-то придет, тогда все дела нужно будет отодвинуть в сторону и принимать население. Нужно понять одно: то, что мои заместители сказали им касательно вакансий и других возможностей, тоже самое и я скажу. У акима области каких-то отдельных должностей свободных нет. Мы предлагаем то, что имеем», - говорит аким.

Также глава региона сообщил, что семье погибшего оказывается поддержка со стороны бизнесменов области.

«Конечно, жаль, что человек ушел. Я не думаю, что это был правильный поступок. Тем не менее, сейчас бизнесмены взяли его семью под свое шефство. Насколько мне известно, его дети и жена хотят переехать в Актау. Их обеспечат временным жильем за счет спонсоров. Бизнесмен взял на себя расходы по их адаптации. Тем не менее, человека уже не вернешь, ушел глава семьи, у него осталось шестеро детей. Сейчас, насколько нам известно, супруга беременна седьмым. Мне сложно понять, зачем он так поступил, потому что мы, со своей стороны, я считаю, сделали все, что должны были сделать», - рассказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, информация о смерти мужчины, совершившего сапомоджог у здания областного акимата, поступила в редакцию 18 декабря утром. На протяжении всего дня журналисты lada.kz пытались связаться с пресс-службой регионального управления здравоохранения, а также с представителями областной больницы. Однако на телефонные звонки и текстовые сообщения реакция отсутствует. 

Напомним, инцидент произошел 5 декабря. В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего  совершил самоподжог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в Сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившем самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.

 

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Комментарии

5 комментарий(ев)
motor
motor
Народу дайте работу, воды, тепло, газ, и чтобы цены на продукты не кусались! А остольное сами что нибудь да сделаем
20.12.2024, 16:25
Apmaxa
Apmaxa
Businessman Дело не в этом конкретном случае, это уже тенденция. Это был жест отчаяния мужик работал на сдельной (временой) работе, отработал - давай, "до свидания!". никто ему не обещал работу в штате.
20.12.2024, 13:49
полина1952
полина1952
кидайте в меня камнями-куда рожают столько детей а потом им кто то что то должен-ну надо же думать что их надо кормить одевать-ну где мозг-прежде чем зачать подумать что ты сможешь дать детям-я вообще дурею-предохраняться не умеют--что с этих детей вырастет? отец наклепал и поджог себя-чудеса
20.12.2024, 12:51
Businessman
Businessman
Дело не в этом конкретном случае, это уже тенденция. Это был жест отчаяния, таких людей становится все больше. Чем этот аким отличается от предыдущих? Кроме бесконечных совещаний, обещаний, не видно конкретных действий. Завтра также уйдет с поста, ничего не изменив, ссылаясь на систему...
20.12.2024, 12:00
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А то что пол страны живёт на зарплату 80 тыс. тенге вам тоже сложно понять.
20.12.2024, 10:59
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