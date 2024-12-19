Заговор молчания! Скончался мужчина, совершивший самоподжог в Актау

фото из архива Лады

Информация о смерти мужчины, совершившего сапомоджог у здания областного акимата, поступила в редакцию еще вчера, 18 декабря, утром. На протяжении всего дня журналисты lada.kz пытались связаться с пресс-службой регионального управления здравоохранения, а также с представителями областной больницы. Однако на телефонные звонки и текстовые сообщения реакция отсутствует.

Обращения к руководству медицинского учреждения также остались без ответа. Попытка установить контакт с отделением реанимации не принесла результата - сотрудники отказали в предоставлении информации.

В последний раз состояние пострадавшего врачи комментировали 16 декабря. Мужчина находился на аппарате ИВЛ. Напомним, инцидент произошел 5 декабря. В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил самоподжог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в Сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившем самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.