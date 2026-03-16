Явка на референдуме в Мангистауской области составила почти 78%

Фото ЦОК региона

Центральная комиссия референдума сообщила о завершении голосования на всех участках в Республике Казахстан. После закрытия пунктов участковые комиссии приступили к процедуре подсчёта голосов. Согласно действующему законодательству, время подсчёта не должно превышать 12 часов с момента его начала.

По данным территориальной комиссии, по состоянию на 20:00 часов явка избирателей в Мангистауской области составила 77,89%, сообщили в Центральной комиссии.

Самая высокая явка по стране зафиксирована в Кызылординской области — 93,04%, тогда как наименьшая — в Алматы, где проголосовали 33,43% избирателей.



В целом по стране к 20:00 бюллетени получили 9 126 850 граждан, что составляет 73,24% от общего числа избирателей, включённых в списки для голосования.

Территориальные комиссии передают информацию о предварительных результатах голосования и подсчёта голосов в Центральную комиссию референдума по электронным каналам связи.

Предварительные итоги голосования будут оглашены Центральной комиссией референдума позже. О точном времени объявления результатов сообщат дополнительно.