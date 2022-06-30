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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:18

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Гибель тюленей на Каспии: специалисты выдвинули заключение

Получены результаты исследования трупов тюленей, найденных на различных участках побережья Каспия, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Мёртвый тюлень, обнаруженный в апреле этого года на берегу Каспия
Точные причины гибели определить не удалось в связи с сильным разложением обнаруженных туш. При этом, возможными причинами, по мнению учёных и компетентных государственных органов, могли быть истощение новорождённых щенков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие попадания их в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а также попадание тюленей под винты курсирующих судов.

Гибель тюленей на Каспии: специалисты выдвинули заключение


Представители научных организаций и заинтересованных государственных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, прямого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться, как возможная причина их гибели.

В связи с тем, что каспийский тюлень является трансграничным водным животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, между Министерствами экологии Казахстана и России был подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.

Гибель тюленей на Каспии: специалисты выдвинули заключение


На сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя. В настоящее время разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.

С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК). За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных нарушители наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до трёх лет.

По факту обнаружения весной этого года мёртвых тюленей на побережье Каспийского моря, в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.

В конце апреля этого года местный житель насчитал около 50 тушек нерпы на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау.

В ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря 27 апреля 2022 года обнаружено 94 туши мёртвых тюленей.

В мае сотрудники рыбной инспекции в ходе осмотра нашли 64 мёртвых тюленя и пять рыб осетровых пород.

Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.

Позже туши тюленей обнаружили отдыхающие на центральной набережной Форт-Шевченко.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:47

Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.

Вчера, закончился самит прикаспийских республик в Туркмении, о котором нет одного сообщения местных СМИ, и там поднимался вопрос о судьбе Каспия, и его обитателях, и экология нарушена из- за деятельности нефтяных компаний...
Ещё!, поднимался вопрос К.Токаевым о судьбе реки Урал...

Все мы ходим под богом.
 
 

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