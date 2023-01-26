Пробы прибрежных вод Каспийского моря отдадут на исследование для изучения и реабилитации тюленей

Фото из архива Lada.kz
Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя (Caspian seal RRC), созданный CAIER, выиграл гранты научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) и благотворительной организации Rufford Foundation.
В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия), будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжится работа по изучению и реабилитации каспийского тюленя.
Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа.
Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ.
Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.
На сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания и размножения каспийского тюленя. В настоящее время разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.
С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК). За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных нарушители наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до трёх лет.
По факту обнаружения весной этого года мёртвых тюленей на побережье Каспийского моря в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.
В конце апреля 2022 года местный житель насчитал около 50 тушек нерпы на берегу, напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи, в 230 километрах от Актау.
В ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря 27 апреля 2022 года обнаружено 94 туши мёртвых тюленей.
В мае сотрудники рыбной инспекции в ходе осмотра нашли 64 мёртвых тюленя и пять рыб осетровых пород.
Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.
Позже туши тюленей обнаружили отдыхающие на центральной набережной Форт-Шевченко.
В рамках грантового исследования Caspian seal RRC (единственная в Казахстане организация, оказывающая ветеринарное лечение эндемику Каспия), будет осуществлять исследование текущего состояния прибрежных вод Каспия, а также продолжится работа по изучению и реабилитации каспийского тюленя.
Образцы воды будут доставлены в аналитическую лабораторию CAIER для дальнейшего химического анализа.
Пробы будут проанализированы на содержание тяжелых металлов, кроме того, планируется провести органолептический, количественно-химический, атомно-абсорбционный спектральный анализ.
Напомним, под личный контроль проблему с каспийскими тюленями взял Касым-Жомарт Токаев.
На сегодня министерством прорабатывается вопрос создания особо охраняемой природной территории для сохранения мест обитания и размножения каспийского тюленя. В настоящее время разрабатывается соответствующее естественно-научное обоснование.
С 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга РК). За незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных нарушители наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до трёх лет.
По факту обнаружения весной этого года мёртвых тюленей на побережье Каспийского моря в департамент полиции Мангистауской области направлены соответствующие материалы для принятия процессуальных мер.
В конце апреля 2022 года местный житель насчитал около 50 тушек нерпы на берегу, напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи, в 230 километрах от Актау.
В ходе обследования побережья Мангистауской части Каспийского моря 27 апреля 2022 года обнаружено 94 туши мёртвых тюленей.
В мае сотрудники рыбной инспекции в ходе осмотра нашли 64 мёртвых тюленя и пять рыб осетровых пород.
Версию гибели выдвинуло Минэкологии РК.
Позже туши тюленей обнаружили отдыхающие на центральной набережной Форт-Шевченко.
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