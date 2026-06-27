Смерч сняли на видео в Мангистау

Жители региона сняли на видео мощный пылевой вихрь в селе Таучик Тупкараганского района, передает Lada.kz.
Сегодня, 27 июня, жители Мангистауской области публикуют в социальных сетях видео необычного атмосферного явления – пылевого вихря.
На кадрах видно, как смерч проходит по улицам села Таучик в Тупкараганском районе.
Когда именно было снято видео, не сообщается.
Редакция обратилась за комментарием в ДЧС Мангистауской области о наличии пострадавших и возможных разрушений.
В ведомстве заявили, что сообщений о происшествиях на единый номер экстренных служб 112 не поступало.
Ранее метеорологи объяснили причины возникновения пылевых вихрей в Мангистауской области. По их словам, такие атмосферные явления образуются в жаркую, малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. Из-за резкого перепада температур возникают воздушные завихрения, которые поднимают в воздух пыль и песок.
Специалисты отмечают, что пылевые вихри носят локальный характер и, как правило, не обладают разрушительной силой.
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