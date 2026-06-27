Смерч сняли на видео в Мангистау

Жители региона сняли на видео мощный пылевой вихрь в селе Таучик Тупкараганского района, передает Lada.kz .

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Сегодня, 27 июня, жители Мангистауской области публикуют в социальных сетях видео необычного атмосферного явления – пылевого вихря.

На кадрах видно, как смерч проходит по улицам села Таучик в Тупкараганском районе.

Когда именно было снято видео, не сообщается.

Редакция обратилась за комментарием в ДЧС Мангистауской области о наличии пострадавших и возможных разрушений.

В ведомстве заявили, что сообщений о происшествиях на единый номер экстренных служб 112 не поступало.

Ранее метеорологи объяснили причины возникновения пылевых вихрей в Мангистауской области. По их словам, такие атмосферные явления образуются в жаркую, малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. Из-за резкого перепада температур возникают воздушные завихрения, которые поднимают в воздух пыль и песок.

Специалисты отмечают, что пылевые вихри носят локальный характер и, как правило, не обладают разрушительной силой.