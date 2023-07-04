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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 569

Половина скважин «Жетыбаймунайгаз» также не функционирует из-за аварии на МАЭК

В «Мангистаумунайгаз» сообщили о том, что на данный момент происходит на подведомственных компании предприятиях из-за аварийной остановки энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК». Ограничение электроэнергии коснулись производственных объектов «Каламкасмунайгаз» и «Жетыбаймунайгаз», сообщает пресс-служба ММГ.

фото из архива Lada.kz
На месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 13:00 часов 4 июля 2023 года суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения Каламкас составляет 5 из 40 МВт. На месторождении Жетыбай составляет 13 из 32 МВт, сообщают в пресс-службе компании.

В связи с ограничением в простое находятся следующие технологические установки:

1. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Каламкасмунайгаз» – 3 из 23 ед.;
2. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 10 из 12 ед.;
3. 519 из 1182 скважин ПУ «Жетыбаймунайгаз».

- Стоит отметить, что в текущем году суммарные прямые потери нефти, связанные с 29 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО «МАЭК», составили более 15 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее стало известно, что на Каражанбасе две тысячи добывающих скважин простаивают из-за аварии на МАЭК.

Министр энергетики заявил, что авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия.

Премьер-министр прокомментировал ЧП на МАЭК и сообщил, что никакого дефицита ГСМ не будет.

В КМГ также озвучили последствия аварийной остановки энергоблока ТОО «МАЭК».

Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.



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Комментарии ( 2 )

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 elek (Посетители) Сегодня, 17:14
Премьер-министр прокомментировал ЧП на МАЭК и сообщил, что никакого дефицита ГСМ не будет.

Конечно не будет - будем дозакупать.
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 16:04
авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия.

Воровства и деятельности "эффективных" манагеров.
 
 

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