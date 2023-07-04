Половина скважин «Жетыбаймунайгаз» также не функционирует из-за аварии на МАЭК

фото из архива Lada.kz
На месторождениях АО «Мангистаумунайгаз» по состоянию на 13:00 часов 4 июля 2023 года суммарное ограничение электроэнергии для производственных объектов месторождения Каламкас составляет 5 из 40 МВт. На месторождении Жетыбай составляет 13 из 32 МВт, сообщают в пресс-службе компании.
В связи с ограничением в простое находятся следующие технологические установки:
1. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Каламкасмунайгаз» – 3 из 23 ед.;
2. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 10 из 12 ед.;
3. 519 из 1182 скважин ПУ «Жетыбаймунайгаз».
- Стоит отметить, что в текущем году суммарные прямые потери нефти, связанные с 29 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО «МАЭК», составили более 15 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, ранее стало известно, что на Каражанбасе две тысячи добывающих скважин простаивают из-за аварии на МАЭК.
Министр энергетики заявил, что авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия.
Премьер-министр прокомментировал ЧП на МАЭК и сообщил, что никакого дефицита ГСМ не будет.
В КМГ также озвучили последствия аварийной остановки энергоблока ТОО «МАЭК».
Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.
В связи с ограничением в простое находятся следующие технологические установки:
1. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Каламкасмунайгаз» – 3 из 23 ед.;
2. насосные агрегаты поддержания пластового давления ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 10 из 12 ед.;
3. 519 из 1182 скважин ПУ «Жетыбаймунайгаз».
- Стоит отметить, что в текущем году суммарные прямые потери нефти, связанные с 29 случаями аварийных отключений либо ограничений отпуска электроэнергии со стороны ТОО «МАЭК», составили более 15 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, ранее стало известно, что на Каражанбасе две тысячи добывающих скважин простаивают из-за аварии на МАЭК.
Министр энергетики заявил, что авария является следствием хронического недофинансирования энергопредприятия.
Премьер-министр прокомментировал ЧП на МАЭК и сообщил, что никакого дефицита ГСМ не будет.
В КМГ также озвучили последствия аварийной остановки энергоблока ТОО «МАЭК».
Президент поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на МАЭК и Атырауском НПЗ.