Массовое отравление школьников в Мангистау: в больнице находятся 83 ребенка

Под наблюдением врачей находятся 460 детей, 83 из которых госпитализированы, а двое помещены в реанимационное отделение. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Правительства Республики Казахстан.

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Правительство РК взяло на контроль расследование причин отравления детей в селе Бесшокы Мангистауской области. В частности, Премьер-Министр Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения и просвещения, а также акима Мангистауской области.

- По состоянию на сегодня под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, двое детей - в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное, с положительной динамикой. Двоих детей перевели из реанимации в общее отделение, - говорится в сообщении Правительства страны.

В настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей.

По поручению Премьер-Министра, в течение месяца во всех школьных столовых страны проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев.

Стоит отметить, что в школе №8 проводится расследование. Виновных собираются привлечь к ответственности.

Напомним, в школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц. Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта. По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова. Вчера, 8 сентября, стало известно, что число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300.