За жизнь совершившего самоподжог рабочего борются врачи в Актау

В областной многопрофильной больнице предоставили информацию о мужчине, совершившем самоподжог у здания акимата.

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Как сообщили врачи реанимации корреспонденту Lada.kz, пациент по-прежнему находится в отделении. Состояние крайне тяжелое. Больной подключен к аппарату ИВЛ.

Положительной динамики не наблюдается. В связи с этим медики не могут пока дать никакого прогноза.

Врачи продолжают бороться за его жизнь. Lada.kz следит за развитием событий.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившим самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.