В тяжёлом состоянии остается мужчина, совершивший самоподжог в Актау

Врачи рассказали, что состояние совершившего самоподжог у акимата в Актау мужчины остается тяжелым.

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В областной многопрофильной больнице сообщили, что сегодня, 9 декабря, состояние пациента остается тяжелым.

Он в реанимации, подключен к искусственной вентиляции легких.

Напомним, в акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившим самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.