«Черные ящики» разбившегося под Актау самолета доставили в Бразилию

Трое следователей из Казахстана, а также агенты из Азербайджана и России встретились в этот четверг, 2 января, в Бразилии, сообщает новостное издание G1 Jornal Nacional .

Фото: стоп кадр из видео Lada.kz

Технические специалисты ВВС начали анализировать данные из «черных ящиков» самолета, разбившегося 25 декабря в Актау. Бразилия сотрудничает со следствием, поскольку самолет Embraer-190 производится в этой стране.

Технические специалисты работают над извлечением и анализом данных из «черных ящиков», которые содержат записи голосов пилотов и информацию о состоянии самолета на протяжении всего пути до крушения.

Cenipa сможет создать графическую копию виртуальной реальности, чтобы смоделировать и выяснить, что произошло. Бразильский анализ будет опубликован в окончательном отчете о расследовании, ответственность за которое несет Казахстан.

Технические данные помогут объяснить сбои при аварийной посадке, а также изменение маршрута рейса Azerbaijan Airlines, вылетевшего из Баку в Грозный.

Вместо того, чтобы, как планировалось, приземлиться в Грозном (Россия) самолет свернул в сторону Каспийского моря и разбился на другом берегу, недалеко от Актау.

В результате катастрофы погибло 38 человек. Выжившие рассказали, что слышали очень громкие звуки за пределами самолета. На изображениях, опубликованных международными агентствами, видны перфорации в фюзеляже.

Предварительное расследование Azerbaijan Airlines указало на внешнее физическое и техническое вмешательство.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был сбит обстрелом с российской территории. Он потребовал, чтобы Россия взяла на себя ответственность за катастрофу. Президент России Владимир Путин принес извинения за инцидент, сообщив что украинские дроны атаковали этот район и что российская система обороны открыла ответный огонь.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.