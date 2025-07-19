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19.07.2025, 10:49

Десять человек унесло в море на сапбордах под Актау (видео)

Происшествия 0 1 098 Наталья Вронская

Недалеко от Актау сотрудники ДЧС Мангистауской области спасли 10 человек, которых сильным ветром унесло в открытое море на сапбордах, передает Lada.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По данным ведомства, отдыхающие не смогли самостоятельно вернуться к берегу на сапборде из-за внезапно усилившегося ветра. ЧП закончилось благополучно, так как этом районе проводили патрулирование сотрудники оперативно-спасательного отряд. Заметив людей, дрейфующих в море, спасатели незамедлительно оказали помощь и благополучно доставили людей на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели напоминают:

  • не выходите на воду при ветреной погоде;
  • всегда надевайте спасательные жилеты при катании на сапбордах;
  • берегите себя и не рискуйте жизнью ради красивых фото или экстремальных развлечений.

Напомним, с начала купального сезона в Мангистауской области погибли три человека, и все они несовершеннолетние.

Кроме того, двух женщин, унесенных ветром в море на досках, спасли полицейские Тупкараганского района, еще одной, попавшую в такую же ситуацию, помощь была оказана в Актау. Аналогичный инцидент произошел и в Каракиянском районе на территории базы отдыха «Ритм Нур» в Кендерли.

В свою очередь Lada.kz подробно рассказывала о том, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах. Материал по ссылке.

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