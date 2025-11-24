Жителя Актау задержали за ложное сообщение о бомбе в крупном торговом центре

В Актау установлен и задержан лжетеррорист, отправивший сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре. Подробности Lada.kz сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz

По данным правоохранителей, 25 октября 2025 года на Telegram-канал «1414» поступило сообщение о наличии взрывного устройства в крупном торгово-развлекательном центре. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 273 ( Заведомо ложное сообщение об акте терроризма ) УК РК.

В результате оперативных мероприятий, проведённых управлением по противодействию киберпреступности, был установлен и задержан несовершеннолетний, причастный к распространению заведомо ложного сообщения о терроризме. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в ведомстве.

Департамент полиции Мангистауской области напоминает, что преступление, квалифицированное по вышеназванной статье, является тяжким, предусматривающим серьезные последствия, в том числе лишение свободы.

Призываем граждан не поддаваться провокациям и не распространять ложные сведения, создающие угрозу общественной безопасности, - подчеркнули в ведомстве.

Нужно отметить, что подобные случаи происходят в регионе довольно часто. Один из них зафиксирован в сентябре текущего года. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в школе №1, которая находится в 14 микрорайоне, якобы заложили бомбу. Сведения оказались ложными.