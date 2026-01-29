В Актау на пешеходном переходе сбили подростка

Иллюстративное фото: istockphoto.com

Инцидент на автодороге между 30-м и 33-м микрорайонами произошёл 28 января в 19:00 в районе жилого комплекса «Заман». В департаменте полиции Мангистауской области рассказали о предварительной версии произошедшего. Водитель автомобиля марки Haval M6 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на ребёнка 2013 года рождения. В результате происшествия его госпитализировали в Мангистаускую областную детскую больницу.

В отношении водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Транспортное средство водворено на специализированную стоянку.

«Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и жилых зон, а также напоминает родителям о необходимости разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге», - напомнили в ДП МО.

Для справки

Статья 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества) влечет штраф в размере 40 МРП (173 000 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до 9 месяцев.