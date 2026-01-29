В Актау из моря извлекли тело женщины

Чрезвычайное происшествие произошло на побережье Актау - в море обнаружено тело женщины, передаёт Lada.kz .

Фото очевидцев

Очевидцы сообщают о скоплении спецслужб из-за обнаружения тела на спуске в 4-м микрорайоне. Информацию об утонувшей подтвердили в ДЧС Мангистауской области.

Информация о человеке в море в 4А микрорайоне (в народе «Тарасик») поступила на пульт дежурного спасателя сегодня, 29 января, в 18:10.

«Водолазы оперативно-спасательного отряда извлекли из воды труп женщины в одежде. Обстоятельства выясняются», - сообщили в ДЧС МО

Спасатели предполагают, что женщина могла совершить суицид.