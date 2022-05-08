Ветеранов вооружённых сил наградил аким Мангистауской области

Фото предоставили в областном акимате
Нурлан Ногаев принял и поздравил ветеранов вооружённых сил РК со знаменательным праздником.
В мероприятии также принял участие основоположник морских сил, первый главнокомандующий военно-морскими силами, бывший командующий Западным округом, экс-заместитель министра обороны и акима области Ратмир Комратов.
В свою очередь, Ратмир Комратов отметил, что защита Родины - очень тяжёлая служба и почётная обязанность.
Глава региона в честь праздника наградил ветеранов вооружённых сил РК благодарственными письмами от министра обороны и от акима области.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области
В мероприятии также принял участие основоположник морских сил, первый главнокомандующий военно-морскими силами, бывший командующий Западным округом, экс-заместитель министра обороны и акима области Ратмир Комратов.
- Вооружённые силы всегда будут оставаться главной опорой независимости. В Казахстане создана боеспособная армия, оснащённая современным вооружением и новейшей техникой. Основу высокой обороноспособности страны составляют крепкий воинский дух, патриотизм военнослужащих, отличная боевая подготовка солдат и офицеров всех родов войск. Ваш подвиг всегда в нашей памяти, - сказал в своей речи Нурлан Ногаев.
В свою очередь, Ратмир Комратов отметил, что защита Родины - очень тяжёлая служба и почётная обязанность.
Глава региона в честь праздника наградил ветеранов вооружённых сил РК благодарственными письмами от министра обороны и от акима области.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области
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