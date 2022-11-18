Глава региона Нурлан Ногаев встретился с представителями ОБСЕ

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Ранее Ларс Толлемарк и Лаура Вилальба встретились с председателем областной избирательной комиссии и посетили избирательные участки региона.



Глава области пожелал успехов в работе наблюдателей ОБСЕ.



- Добро пожаловать в Мангистауский регион! Это исторический период для нашей страны. Благодарю вас за уделенное время для участия в важном для нашей страны мероприятии, - сказал Нурлан Ногаев.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.