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Опубликовано: Сегодня, 19:13

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Глава региона Нурлан Ногаев встретился с представителями ОБСЕ

Сегодня, 18 ноября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с международными наблюдателями ОБСЕ Ларсом Толлемарком и Лаурой Вилалбой, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Ранее Ларс Толлемарк и Лаура Вилальба встретились с председателем областной избирательной комиссии и посетили избирательные участки региона.

Глава области пожелал успехов в работе наблюдателей ОБСЕ.

- Добро пожаловать в Мангистауский регион! Это исторический период для нашей страны. Благодарю вас за уделенное время для участия в важном для нашей страны мероприятии, - сказал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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