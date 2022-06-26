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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:00

Просмотров: 1068

Туи высыхают в центре Актау

Горожане переживают за деревья у автобусной остановки около мемориала «Вечный огонь».

Фото жителей 7 микрорайона
Как говорят жители 7 микрорайона, аллею Победы поделили на квадраты. При этом полив производят лишь частично. Большая часть насаждений так и не «видела» воды с начала сезона.

Туи высыхают в центре Актау


Благо, что в мае прошёл ливень, который не дал погибнуть туям напротив остановки «Вечный огонь», отмечают жители.

Туи высыхают в центре Актау


- С такой беспощадной жарой как у нас, деревьям осталось недолго, - негодуют жители 7 микрорайона.


Туи высыхают в центре Актау


Шланги у коммунальщиков на аллее Победы, как заявляют горожане, обмотаны тканью. Людям приходится самим поливать насаждения, так как вода попусту уходит в землю.

Туи высыхают в центре Актау


Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.

Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелёными насаждениями.

На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.

Горожане сообщали, что розы чахнут в центре Актау.

Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.

Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Вчера, 19:21
Ответ от акимата будет очевидно таким-все поливается,просто вода испаряется.и Вы ничего не видите.Точка.
 
 

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