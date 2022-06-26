Туи высыхают в центре Актау

- С такой беспощадной жарой как у нас, деревьям осталось недолго, - негодуют жители 7 микрорайона.

Как говорят жители 7 микрорайона, аллею Победы поделили на квадраты. При этом полив производят лишь частично. Большая часть насаждений так и не «видела» воды с начала сезона.Благо, что в мае прошёл ливень, который не дал погибнуть туям напротив остановки «Вечный огонь», отмечают жители.Шланги у коммунальщиков на аллее Победы, как заявляют горожане, обмотаны тканью. Людям приходится самим поливать насаждения, так как вода попусту уходит в землю.Напомним, горожане в начале лета забили тревогу. В частности, жители 5 микрорайона пожаловались на засыхающие деревья в сквере у памятника Тарасу Шевченко.Жители 12 микрорайона выразили претензии по поводу отсутствия полива и должного ухода за зелёными насаждениями.На засыхающие туи на аллее Победы пожаловались жители 7 микрорайона.Горожане сообщали, что розы чахнут в центре Актау.Из бюджета для озеленения города в этом году власти выделили 748 миллионов тенге.Чиновники назвали компанию-озеленителя на пять лет.