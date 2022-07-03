Несмотря на нарушения высотку возводят в Актау

Полгода назад здесь ещё ничего не было

- В соответствии с пунктом 6 статьи 100 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другом органе, рассматривающем жалобу, или в суде, - добавили в департаменте по управлению земельными ресурсами региона.