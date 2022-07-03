Несмотря на нарушения высотку возводят в Актау

Строительство идет полным ходом. фото жителей дома №5 в 14 микрорайоне
Как говорят жильцы дома №5, процесс строительства многоэтажки идёт полным ходом. На сегодня, 3 июля, строители уже возвели три этажа под землёй и почти три этажа над ней.
В это время людям пришёл ответ на их обращение в департамент по управлению земельными ресурсами региона.
В ведомстве сообщили, что была проведена внеплановая проверка в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Сотрудники ведомства составили акт о результатах проверки и выдали предписание, в котором говорится об устранении нарушений требований земельного законодательства о признании незаконным постановления и договоры аренды на земельный участок.
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позже заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
Полгода назад здесь ещё ничего не было
В это время людям пришёл ответ на их обращение в департамент по управлению земельными ресурсами региона.
В ведомстве сообщили, что была проведена внеплановая проверка в отношении аппарата акима Актау, где были выявлены нарушения в сфере земельного законодательства РК. Сотрудники ведомства составили акт о результатах проверки и выдали предписание, в котором говорится об устранении нарушений требований земельного законодательства о признании незаконным постановления и договоры аренды на земельный участок.
- В соответствии с пунктом 6 статьи 100 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другом органе, рассматривающем жалобу, или в суде, - добавили в департаменте по управлению земельными ресурсами региона.
Напомним, в начале августа жители 14 микрорайона выразили своё несогласие с запланированным строительством перед домами №4 и №5 высотного жилого дома.
Несмотря на их несогласие, начался монтаж башенного крана.
В этом месяце люди снова выступили против строительства. Они опасаются, что возведённый 11-этажный дом в итоге может рухнуть.
Жители продолжают бороться против возведения по соседству с ними многоэтажки.
Чиновники предоставили генеральный план 14 микрорайона, согласно которому строительство жилого комплекса на данном участке не было предусмотрено.
Жители позже заявили, что о строительстве многоэтажки чиновники знали заранее.
Люди в итоге посчитали, что чиновники «водят их за нос».
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