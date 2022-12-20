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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 271

Работникам АО «Phystech II» предложили поэтапное повышение заработной платы

Учредитель компании АО «Phystech II» при встрече с бастующими работниками предложил увеличить заработную плату на 15 процентов, а также дальнейшее поэтапное повышение, в зависимости от добычи нефти, сообщили в компании.

Фото работников компании
Вчера, 19 декабря, учредитель компании господин Усеров встретился с работниками и провел разъяснительную беседу.

По данным администрации компании, работникам АО «Phystech II» предложили поэтапное повышение заработной платы.

- Учредитель заявил, что генерального директора и его заместителя увольнять не будут, а заработная плата на данный момент будет повышена на 15 процентов, дальнейшее повышение зарплаты будет производиться поэтапно, в зависимости от добычи нефти, - сообщили в компании.

В компании также сообщили, что с 20 декабря текущего года всем работникам заработная плата будет повышена на 15 процентов, и работникам, чья заработная плата составляет меньше 130 тысяч тенге, поднимут на 50 процентов.

- Также повышение заработной платы будет производиться поэтапно, вне зависимости от добычи нефти. С 01.05.2023 года на 20 процентов и с 01.09.2023 года еще на 20 процентов. Работники, которые готовы согласиться с указанными условиями, должны будут выйти на работу. Тем, кто выступит против, будут предоставлены автобусы для транспортировки обратно домой. Руководство компании приложило максимум усилий для того, чтобы найти оптимальный выход из ситуации, - отметили в АО «Phystech II».

Сегодня, 20 декабря, стало известно, что решением суда иск АО «Phystech II» удовлетворен, забастовка работников признана незаконной.

Напомним, работники АО «Phystech II» записали обращение с требованием повышения заработной платы на 100 процентов. Всю ночь отработавшая вахта ночевала в юрте за территорией месторождения. По словам работников, это единственный способ, чтобы привлечь внимание властей и руководства предприятия.

Руководство АО «Phystech II» сообщило, что неоднократно пыталось договориться с работниками о повышении заработной платы в рамках трудового законодательства.

В редакцию обратились митингующие работники АО «Phystech II» с жалобой на то, что сотрудники полиции убрали юрту, и люди остались в степи в мороз под открытым небом.

Работники АО «Phystech II» продолжают бастовать в степи.

Работникам АО «Phystech II» предложили поэтапное повышение заработной платы


Сегодня, 20 декабря 2022 года, бастующие нефтяники сообщили, что намерены и дальше стоять и требовать повышения зарплаты на 100 процентов.



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