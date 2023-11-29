Закон не для всех: противостояние жильцов с владельцем кафе продолжается в Актау

- С момента открытия кафе мы обращались в ПКСК и в государственные органы: ГАСК, ДЧС, СЭС, прокуратуру, департамент управления земельными ресурсами Мангистауской области, к акиму города, в городской отдел земельных отношений и в городской отдел архитектуры и градостроительства. В городском отделе архитектуры и градостроительства на неоднократные вопросы и жалобу нам длительное время не отвечали, за что 26 мая 2023 года специализированным межрайонным административным судом Мангистауской области на руководителя отдела было наложено денежное взыскание в размере 172 500 тенге в доход республиканского бюджета, - рассказывают жители.

- От 12 апреля 2023 года в отношении собственника помещения управлением ГАСК была назначена внеплановая проверка. По ее итогам выявлено, что строительно-монтажные работы проводились без проектно-сметной документации, велось незаконное переоборудование и перепланировка помещений, а также объект эксплуатировался, хотя не был введен в установленном порядке в эксплуатацию. Были составлены административные материалы и выдано соответствующее предписание со сроком на два месяца об устранении допущенных нарушений. Предписание до сих пор не выполнено. В соответствии с частью 3 статьи 462 КоАП РК за его невыполнение 2 ноября этого года был составлен протокол и направлен в судебные органы для вынесения постановления, - сообщили жители.

- Владелец выводил помещение из жилого фонда и брал общедомовую территорию на условиях размещения магазина. Со временем, воспользовавшись мораторием, самовольно и без согласования с жильцами произвел переоборудование, перепланировку и изменил функциональное назначение помещения, посчитав, что со своей собственностью он вправе делать все, что угодно. Увлекся и забыл, что кроме него в доме проживают другие собственники квартир, у которых есть свои права. Мы не намерены мириться с действиями арендатора и владельца помещения, так как оно находится в панельном многоэтажном жилом доме 70-х годов постройки. При строительстве на первых этажах не были предусмотрены нежилые помещения и, уж, тем более, самовольные реконструкции, размещение вентиляции и оборудования без проектов, которые ухудшают условия проживания жильцов смежных квартир и несут угрозу их здоровью и имуществу, - подытожили жильцы.