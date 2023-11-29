Закон не для всех: противостояние жильцов с владельцем кафе продолжается в Актау

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Хозяйка квартиры над кафе «Salam bro» - пенсионерка с двумя дочерьми по-прежнему испытывают дискомфорт с момента открытия заведения. Нерешенная проблема с шумоизоляцией оказывает существенные проблемы на здоровье пожилой женщины, помимо этого, запах пищи и гари из кухни заведения проникает в квартиру.
Несмотря на то, что в марте прошлого года суд обязал руководство кафе «Salam bro» устранить нарушения, хозяин заведения не исполнил принятые на себя обязательства по судебному акту. Со слов жильцов, он без проекта произвел частичную шумоизоляцию, самостоятельно решив, что этого достаточно. За неисполнение решения суда в июле прошлого года частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство.
Тем временем, шум из кафе продолжает беспокоить жильцов этажом выше. Они были вынуждены вновь обращаться к участковому, вызывать полицию за нарушение тишины, снова составлялись протоколы и выписывались штрафы. Как считают жильцы, владельцу выплачивать штрафы куда выгоднее, чем сделать профессиональную шумоизоляцию.
Далее за неисполнение судебного акта в ноябре 2022 года хозяина точки привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК и признали виновным. На него был наложен штраф в размере 122 520 тенге.
Владелец заведения признал свою вину и обязался исполнить судебный акт в кратчайшие сроки. Увы, как сетуют жильцы, он так ничего и не выполнил.
Спустя полгода после административного суда частный судебный исполнитель обратился в суд с законным требованием о взыскании с должника в доход государства пени за просрочку исполнения исполнительного документа. Определением суда №2 Актау от 14 июля этого года в удовлетворении представления частного судебного исполнителя было отказано.
Не согласившись с выводами суда, 3 августа была направлена частная жалоба в апелляционную судебную коллегию по гражданским делам Мангистауской области. Она отменила определение суда №2 Актау и приняла новое решение об удовлетворении представления частного судебного исполнителя о взыскании с должника пени в размере 1 837 800 тенге.
Спустя больше месяца, 29 сентября, управлением полиции было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 УК РК за неисполнение требований судебного акта (определения суда).
Также, как утверждают жильцы, нарушение закона имеется и у владельца помещения, который сдает его в аренду под кафе.
В ходе разбирательств и обращений в госорганы, со слов жильцов, со стороны владельца помещения выявилась масса нарушений, начиная от захвата государственных земель до незаконной реконструкции (переоборудование и перепланировка) помещения.
В управлении ГАСК жильцам сообщают, что объект общественного питание по сей день не принят на учет с их стороны. Кроме этого, была проведена внеплановая проверка сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. По результатам обмера, как отметили жильцы, установлен захват государственных земель и от 1 июля 2023 года владельцу помещения было вынесено предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок. На него составили протокол и, согласно нарушению, наложили штраф в размере 345 000 тенге.
На сегодняшний день, 29 ноября, жильцы констатируют, что шумоизоляция в кафе не произведена в полном объеме и заведение продолжает работать, так и не введенное в эксплуатацию, как объект общественного питания.
От автора:
Вот такая бесконечная история нарушений, судебных тяжб и приговоров. Почему это возможно в нашем городе? Почему у нас можно строить многоквартирные дома без разрешений на строительство? Открывать точки общепита без выполнения необходимых условий для таких заведений? Устраивать автостоянку под «кирпичом»? Застраивать побережье стеной высоток, не обращая внимания на мнение горожан? И этот перечень можно продолжать и продолжать.... Может потому, что у нас все работает по принципу: Своим - всё, а остальным - закон! Очень надеюсь, что Закон у нас для всех, вот верю в это... пока... Пока еще верю. Редакция ожидает реакции компетентных органов на ситуацию, сложившуюся между кафе и жильцами дома.
Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме в июле 2020 года.
Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.
Спустя месяц хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.
Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.
Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.
В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение все-таки открыли.
В марте прошлого года владелец заведения выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге.
Несмотря на то, что в марте прошлого года суд обязал руководство кафе «Salam bro» устранить нарушения, хозяин заведения не исполнил принятые на себя обязательства по судебному акту. Со слов жильцов, он без проекта произвел частичную шумоизоляцию, самостоятельно решив, что этого достаточно. За неисполнение решения суда в июле прошлого года частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство.
Тем временем, шум из кафе продолжает беспокоить жильцов этажом выше. Они были вынуждены вновь обращаться к участковому, вызывать полицию за нарушение тишины, снова составлялись протоколы и выписывались штрафы. Как считают жильцы, владельцу выплачивать штрафы куда выгоднее, чем сделать профессиональную шумоизоляцию.
Далее за неисполнение судебного акта в ноябре 2022 года хозяина точки привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 669 КоАП РК и признали виновным. На него был наложен штраф в размере 122 520 тенге.
Владелец заведения признал свою вину и обязался исполнить судебный акт в кратчайшие сроки. Увы, как сетуют жильцы, он так ничего и не выполнил.
Спустя полгода после административного суда частный судебный исполнитель обратился в суд с законным требованием о взыскании с должника в доход государства пени за просрочку исполнения исполнительного документа. Определением суда №2 Актау от 14 июля этого года в удовлетворении представления частного судебного исполнителя было отказано.
Не согласившись с выводами суда, 3 августа была направлена частная жалоба в апелляционную судебную коллегию по гражданским делам Мангистауской области. Она отменила определение суда №2 Актау и приняла новое решение об удовлетворении представления частного судебного исполнителя о взыскании с должника пени в размере 1 837 800 тенге.
Спустя больше месяца, 29 сентября, управлением полиции было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 430 УК РК за неисполнение требований судебного акта (определения суда).
Также, как утверждают жильцы, нарушение закона имеется и у владельца помещения, который сдает его в аренду под кафе.
- С момента открытия кафе мы обращались в ПКСК и в государственные органы: ГАСК, ДЧС, СЭС, прокуратуру, департамент управления земельными ресурсами Мангистауской области, к акиму города, в городской отдел земельных отношений и в городской отдел архитектуры и градостроительства. В городском отделе архитектуры и градостроительства на неоднократные вопросы и жалобу нам длительное время не отвечали, за что 26 мая 2023 года специализированным межрайонным административным судом Мангистауской области на руководителя отдела было наложено денежное взыскание в размере 172 500 тенге в доход республиканского бюджета, - рассказывают жители.
В ходе разбирательств и обращений в госорганы, со слов жильцов, со стороны владельца помещения выявилась масса нарушений, начиная от захвата государственных земель до незаконной реконструкции (переоборудование и перепланировка) помещения.
- От 12 апреля 2023 года в отношении собственника помещения управлением ГАСК была назначена внеплановая проверка. По ее итогам выявлено, что строительно-монтажные работы проводились без проектно-сметной документации, велось незаконное переоборудование и перепланировка помещений, а также объект эксплуатировался, хотя не был введен в установленном порядке в эксплуатацию. Были составлены административные материалы и выдано соответствующее предписание со сроком на два месяца об устранении допущенных нарушений. Предписание до сих пор не выполнено. В соответствии с частью 3 статьи 462 КоАП РК за его невыполнение 2 ноября этого года был составлен протокол и направлен в судебные органы для вынесения постановления, - сообщили жители.
В управлении ГАСК жильцам сообщают, что объект общественного питание по сей день не принят на учет с их стороны. Кроме этого, была проведена внеплановая проверка сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области. По результатам обмера, как отметили жильцы, установлен захват государственных земель и от 1 июля 2023 года владельцу помещения было вынесено предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок. На него составили протокол и, согласно нарушению, наложили штраф в размере 345 000 тенге.
- Владелец выводил помещение из жилого фонда и брал общедомовую территорию на условиях размещения магазина. Со временем, воспользовавшись мораторием, самовольно и без согласования с жильцами произвел переоборудование, перепланировку и изменил функциональное назначение помещения, посчитав, что со своей собственностью он вправе делать все, что угодно. Увлекся и забыл, что кроме него в доме проживают другие собственники квартир, у которых есть свои права. Мы не намерены мириться с действиями арендатора и владельца помещения, так как оно находится в панельном многоэтажном жилом доме 70-х годов постройки. При строительстве на первых этажах не были предусмотрены нежилые помещения и, уж, тем более, самовольные реконструкции, размещение вентиляции и оборудования без проектов, которые ухудшают условия проживания жильцов смежных квартир и несут угрозу их здоровью и имуществу, - подытожили жильцы.
На сегодняшний день, 29 ноября, жильцы констатируют, что шумоизоляция в кафе не произведена в полном объеме и заведение продолжает работать, так и не введенное в эксплуатацию, как объект общественного питания.
От автора:
Вот такая бесконечная история нарушений, судебных тяжб и приговоров. Почему это возможно в нашем городе? Почему у нас можно строить многоквартирные дома без разрешений на строительство? Открывать точки общепита без выполнения необходимых условий для таких заведений? Устраивать автостоянку под «кирпичом»? Застраивать побережье стеной высоток, не обращая внимания на мнение горожан? И этот перечень можно продолжать и продолжать.... Может потому, что у нас все работает по принципу: Своим - всё, а остальным - закон! Очень надеюсь, что Закон у нас для всех, вот верю в это... пока... Пока еще верю. Редакция ожидает реакции компетентных органов на ситуацию, сложившуюся между кафе и жильцами дома.
Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме в июле 2020 года.
Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.
Спустя месяц хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.
Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.
Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.
В итоге наперекор возмущениям жильцов заведение все-таки открыли.
В марте прошлого года владелец заведения выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге.