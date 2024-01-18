«Я хочу, чтоб жили лебеди!» Как раньше жители Актау встречали лебедей

Фото из архива Лады
Новость «В Актау прилетели лебеди» для редакции нашего издания всегда была одной из любимейших. Фотографии грациозных, удивительных птиц, счастливые лица маленьких детей и горожан, с удовольствием приходящих на набережную, чтобы покормить лебедей.
Испокон веков «основным блюдом» от местного населения для лебедей был белый хлеб. Правда, в один год его польза оспаривалась экозащитниками, и людей просили заменить его на перловую крупу и ячмень. Однако чуть позже эксперты все же пришли к выводу, что не желателен лишь черный хлеб, все остальное - можно...
Десятилетиями лебеди прилетали к, так называемому, «Кораблику» (кафе снесли, в настоящее время на этом месте находится «Осетр», прим. автора) и зимовали в тесном контакте с людьми. Однако потом сменили основное место локации на озеро Караколь.
Люди говорят, что ранее никогда не видели массовой смерти лебедей. Поэтому несколько удивились выводам экспертов, сообщивших, что 2% смертности - это нормально.
Не совсем согласен с выводами ученых орнитологов и экспертов и общественный деятель Азамат Сарсенбаев. Его также приглашали на совещание с участием акима области и он лично мог ознакомиться с мнением экспертов.
Также он рассказал, что, воспользовавшись моментом личной беседы с главой региона, выдвинул несколько предложений для недопущения подобной трагедии в будущем.
Напомним, на специальном совещании в акимате ученые орнитологи и эксперты пришли к выводу, что истинной причиной смертности лебедей является птичий грипп, поэтому контактировать с птицей нельзя.
Впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля. Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть.
Испокон веков «основным блюдом» от местного населения для лебедей был белый хлеб. Правда, в один год его польза оспаривалась экозащитниками, и людей просили заменить его на перловую крупу и ячмень. Однако чуть позже эксперты все же пришли к выводу, что не желателен лишь черный хлеб, все остальное - можно...
Десятилетиями лебеди прилетали к, так называемому, «Кораблику» (кафе снесли, в настоящее время на этом месте находится «Осетр», прим. автора) и зимовали в тесном контакте с людьми. Однако потом сменили основное место локации на озеро Караколь.
«Каждый год ходили кормить лебедей. Это было восхитительно, когда на синей морской глади появлялись эти ярко-белые птицы. Они передают какое-то невероятное тепло, быть может это связано с их романтизацией в песнях. С тем, как рассказывают об их верности. Не знаю. Мне очень не хватает тех эмоций. Кормление лебедей было одним из наших любимых семейных занятий зимой», - рассказывает один сторожил Актау.
Люди говорят, что ранее никогда не видели массовой смерти лебедей. Поэтому несколько удивились выводам экспертов, сообщивших, что 2% смертности - это нормально.
«Не помню, чтобы здесь были тушки лебедей. Ни разу. Может эпизоды и происходили, но чтобы десятки, сотни - никогда такого не было, - разводят руками люди.
Не совсем согласен с выводами ученых орнитологов и экспертов и общественный деятель Азамат Сарсенбаев. Его также приглашали на совещание с участием акима области и он лично мог ознакомиться с мнением экспертов.
«Резюмирую основные моменты из двухчасового совещания. Согласно мнению орнитологов гибель лебедей - естественный процесс. Людям не стоит вмешиваться в него, с чем я не согласен. Далее предложили закрыть Караколь на карантин, во избежание распространения птичьего гриппа (на подошвы обуви людей могут прилипнуть экскременты лебедей и может быть заражена домашняя птица). Гибель лебедей никак не связана с деятельностью Риксоса (Департамент экологии на основе взятых проб воды из Караколя, не выявила никаких загрязнений). Оказывается 1000 смертей лебедей, это не такая огромная цифра (тут у меня волосы встали дыбом когда услышал мнение орнитолога по этому поводу). Человек ничего не сможет сделать в этой трагедии, а вот дронщики и фотографы мешают жить птицам», - написал в своих социальных сетях блогер.
Также он рассказал, что, воспользовавшись моментом личной беседы с главой региона, выдвинул несколько предложений для недопущения подобной трагедии в будущем.
«Сказал, что нужно улучшить материально-техническую базу сотрудников местного комитета лесного хозяйства и животного мира. Довести до ума алгоритм действии при подобных инцидентах (оперативно выявлять и находить тушки умерших птиц и незамедлительно утилизировать, чтобы не допустить распространения болезней). И никогда не скрывать истинные масштабы», - написал Азамат Сарсенбаев.
Напомним, на специальном совещании в акимате ученые орнитологи и эксперты пришли к выводу, что истинной причиной смертности лебедей является птичий грипп, поэтому контактировать с птицей нельзя.
Впервые о гибели лебедей заговорили в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos. На видео с квадрокоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
Генеральный менеджер отеля «Rixos Water World Aktau» Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь. По его заявлению, из-за отсутствия центральной канализационной системы во время строительства отеля, проект очистки сточных вод и сброс в озеро был утвержден. Он подчеркнул, что у отеля имеются все необходимые разрешительные документы и «Rixos Water World Aktau» заинтересован в объективном расследовании трагедии на Караколе. Департамент отеля назначил внеплановую проверку отеля. Бывший руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, а ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков в своих социальных сетях рассказал, что был категорически против проекта сброса очищенной воды из отеля «Rixos» в озеро Караколь.
Экоактивисты взяли пробы воды для выявления причин массовой гибели лебедей на озере Караколь.
«Плачу от бессилия»: трогательное извинение перед умирающим лебедем попало в сеть.
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