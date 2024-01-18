«Я хочу, чтоб жили лебеди!» Как раньше жители Актау встречали лебедей

«Каждый год ходили кормить лебедей. Это было восхитительно, когда на синей морской глади появлялись эти ярко-белые птицы. Они передают какое-то невероятное тепло, быть может это связано с их романтизацией в песнях. С тем, как рассказывают об их верности. Не знаю. Мне очень не хватает тех эмоций. Кормление лебедей было одним из наших любимых семейных занятий зимой», - рассказывает один сторожил Актау.

«Не помню, чтобы здесь были тушки лебедей. Ни разу. Может эпизоды и происходили, но чтобы десятки, сотни - никогда такого не было, - разводят руками люди.

«Резюмирую основные моменты из двухчасового совещания. Согласно мнению орнитологов гибель лебедей - естественный процесс. Людям не стоит вмешиваться в него, с чем я не согласен. Далее предложили закрыть Караколь на карантин, во избежание распространения птичьего гриппа (на подошвы обуви людей могут прилипнуть экскременты лебедей и может быть заражена домашняя птица). Гибель лебедей никак не связана с деятельностью Риксоса (Департамент экологии на основе взятых проб воды из Караколя, не выявила никаких загрязнений). Оказывается 1000 смертей лебедей, это не такая огромная цифра (тут у меня волосы встали дыбом когда услышал мнение орнитолога по этому поводу). Человек ничего не сможет сделать в этой трагедии, а вот дронщики и фотографы мешают жить птицам», - написал в своих социальных сетях блогер.

«Сказал, что нужно улучшить материально-техническую базу сотрудников местного комитета лесного хозяйства и животного мира. Довести до ума алгоритм действии при подобных инцидентах (оперативно выявлять и находить тушки умерших птиц и незамедлительно утилизировать, чтобы не допустить распространения болезней). И никогда не скрывать истинные масштабы», - написал Азамат Сарсенбаев.