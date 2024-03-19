Зоозащитники Мангистау просят оказать помощь в открытии приюта для собак на новом месте

«Мы даже не предполагали, что будет так трудно. Оказалось, что на участке имеются ямы, почва неустойчива и плывет, необходимо выравнивать и засыпать практически весь гектар. У нас возникли сложности с проведением света и газа. Мы надеялись, что волонтеры придут нам на помощь, но пока помогают единицы. Нам нечем платить рабочим, поэтому у нас их нет. Мы составили примерную смету, необходимо купить материалы, но нет денег. А время летит стремительно. Нам срок переезда поставили до 25 марта. Но мы пока приготовили только один вольер. Нужны машины для перевоза животных и очень нужны люди», - пишут зоозащитники.

Зоозащитники Мангистау вынуждены менять место дислокации в связи с продажей участка, вверенного им на безвозмездной основе одним из жителей региона. Там частный приют, существующий на дотациях граждан, располагался несколько лет. Сейчас, благодаря крупной благотворительной акции, фонд смог выкупить участок для приюта в другом месте, куда обязан переехать до 25 марта.1) Пескогравийная смесь (ПГС дорожная и для растворов) 25 камазов (1 камаз - 60 000 тг) - 1 500 000 тг;2) Щебень - 5 камазов (1 камаз - 110 000 тг) - 550 000 тг;3) Камни - 8 камазов по 15 кубов (1 куб - 7 000 тг) - 840 000 тг;4 ) Цемент - 15 тонн (1 тонна - 28 000 тг) - 420 000 тг;5 ) Профнастил 40 листов по 6 метров (1 лист - 4 000 тг) - 160 000 тг;6 ) Погрузчик (1 час - 15 000 тг) - 150 000 тг (на месяц).Итого приюту требуется 3 620 000 тенге без учета оплаты работникам и расходов на содержание и перевозку собак.Зоозащитники Мангистау говорят, что наличие приюта и его обустройство напрямую влияют на возможность вылавливания собак с улиц без жестокого обращения по отношению к ним.Желающие оказать содействие, физическую помощь, помочь с перевозкой или ремонтом, обращайтесь в Direct фонда или по телефону: +7 701 475 55 49.Kaspi-номер: 87014755549Halyk-номер: 87014755549Halyk Bank: 4405 6397 1598 8828Kaspi Gold: 4400 4301 1716 1775Paysend :Halyk Bank: 4405 6397 1598 8828Kaspi Gold: 4400 4301 1716 1775