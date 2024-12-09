Работники аутстаффинга в Актау требуют перевода в штат Oil Construction Company

В редакцию Lada.kz поступило видеообращение от работников аутстаффинга Samruk Business Academy (SBA). В своем обращении они потребовали перевести их на постоянную работу в штат Oil Construction Company, где в настоящее время они трудятся в качестве вспомогательных рабочих по договору аутстаффинга.

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По словам работников, они выполняют свои обязанности в интересах принимающей стороны — Oil Construction Company (ОКК), под её руководством и контролем, в рамках договора, заключённого с Samruk Business Academy.

В своем обращении они заявляют, что в конце года заканчивается их контракт и они требуют перевода на постоянную работу в штат ОКК.

Сотрудники аутстаффинга призывают руководство и государственные органы обратить внимание на их проблему и обеспечить перевод временных работников в штат ОКК.

Сотрудники также привели в пример практику других компаний региона, таких как «Озенмунайгаз», «Мангистаумунайгаз», Oil Service Company, которые с 2019 года принимают сотрудников согласно определенному алгоритму.

Отмечается, что на протяжении последних месяцев работники неоднократно обращались к властям и напрямую к Президенту страны, однако, как утверждают они, эти обращения остались без ответа.

Напомним, 28 ноября, ближе к вечеру, группа людей вышла на пешеходный переход в Актау между 12 и 14 микрорайонами и пыталась перекрыть автомобильное движение. Как стало известно, это работники аутстаффинга Samruk Bussines Academy (SВА) требовали единовременный перевод порядка 55 человек аутстаффинга SВА в штат Oil Construction Company. В «Казмунайгаз» заявили, что это невозможно из-за отсутствия вакантных мест.

На прошлой неделе сотрудник этой же аутстаффинговой компании Samruk Business Academy совершил самопооджог у здания областного акимата.

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что мужчина также требовал, чтобы его приняли в штат ОКК, апеллируя к тому, что у него полно кредитов.

В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в сети.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившим самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.

Что такое аутстаффинг. Объясняем простыми словами

Аутстаффинг (или заёмный труд) — оформление сотрудников в штат другой организации. Люди фактически работают в одной компании, но по документам у них другой работодатель (компания-аутстаффер).

Компания-аутстаффер исполняет все функции работодателя: выплачивает заработную плату, платит налоги, ведёт кадровый учёт, взаимодействует с государственными органами и так далее. Но она сама не ведёт никакой деятельности, а лишь «сдаёт в аренду» сотрудников другим фирмам. Чаще всего по аутстаффингу трудятся разнорабочие, трудовые мигранты, работники сферы услуг.