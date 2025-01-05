Авиакатастрофа в Актау: состоялось награждение участников спасательной операции

Сегодня, 5 января, аким Мангистау Нурдаулет Килыбай вручил государственные награды наиболее отличившимся гражданам, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы, сообщает lada.kz .

фото ЦОК Мангистауской области

В ходе торжественного мероприятия орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы награжден специалист-криминалист Департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан Айбек Алибаев, орденом «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева награжден сотрудник пожарной части № 12 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области пожарный-спасатель Олжас Байторе, начальник отделения Дальнего радиомаркерного пункта войсковой части 30153 Министерства обороны Ботагарин Нурлан, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Сериболат Онгар, сотрудник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области старший пожарный-спасатель отдела тушения Марлен Саркенов.

Орден «Құрмет» вручили заведующей медицинским пунктом АО «Международный аэропорт Актау» Ирине Кочергиной и заведующему центром ГКП «Мангистауская областная многопрофильная больница» Бакытжану Койбекову.

Медалью «Ерлігі үшін» награждены водитель филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области-санитар Кожабек Аллабергенов, спасатель РГУ «Скорая помощь» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Манас Бауылтов, второй пилот воздушного судна АО «Қазавиақұтқару» Естемес Алишер, фельдшер ГКП «Мангистауская областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Кисаев Тимур, командир воздушного судна АО «Казавиақұтқару» Кудабаев Асхат, фельдшер филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Заманбек Кубайдуллаев, врач филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Оспан Оразбеков, Актауский филиал РГП «Казаэронавигация «Диспетчерская служба» Вышка» награждены диспетчер пункта Толстиков Ярослав, мастер Актауского района электрических сетей АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Шопанов Нуралы.

Медалью «Ерең еңбегі үшін» награждены психолог филиала ГУ «Центр медицины катастроф» по Мангистауской области Есен Жан, заместитель начальника службы АО «Международный аэропорт Актау» Жумагулов Бекболат, специалист филиала РГКП «Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан» по Мангистауской области Оразалиев Эльдар. Также 51 человеку были вручены благодарственные письма от имени президента.

Аким области Нурдаулет Килыбай обратился к гражданам, оказавшим помощь пострадавшим.

"Вы проявили мужество и человечность в спасении жизней, действуя оперативно в критический час. Ваши труды и подвиги – яркий пример единства нашего региона, гражданской ответственности. Вы еще раз доказали, что в Мангистау множество стойких и сильных людей. Искренне благодарю вас за оказанную помощь", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Один из первых прибывших на место происшествия сотрудник АО «МРЭК» Нуралы Шопанов считает, что любой человек на его месте поступил бы так же.

"Мы были на рабочем месте. Увидев крушение самолета, мы без раздумий побежали на помощь. Даже не задумываясь о том, что самолет может взорваться. Была только мысль, как можно скорее вытащить пострадавших", - рассказал Нуралы Шопанов.

Фельдшер Тимур Кисаев оказывал экстренную медицинскую помощь на месте авиакатастрофы.

"Около 11 часов поступил вызов от старшего диспетчера. Сообщалось, что самолет планирует совершить аварийную посадку. Мы тут же бросились на помощь. Осмотрели пострадавших, оказали первую помощь", - рассказал Тимур Кизаев.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.