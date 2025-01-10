Кто защитит Закон? Решения суда не исполняются в Актау

С 2020 года длится история с жильцами пятиэтажки, которые всеми силами через суд пытаются отстоять свои права и приостановить деятельность общепита, ссылаясь на незаконность возведения пристройки, установку вентиляционной трубы возле их окон, изменение функционального назначения объекта и эксплуатацию помещения, не введенного в законном порядке в эксплуатацию. Приняты ли на сегодня меры в отношении владельца помещения и арендатора кафе, узнавал корреспондент Lada.kz.

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Если вернуться вкратце к истокам, то жильцы выступали против открытия кафе «Salam bro» в доме №12 в 7 микрорайоне, так как, с их слов, они не давали согласия. Общепит, заявляют жильцы, был все же открыт незаконно, также, как и проведённая реконструкция помещения, установка вентиляционной трубы и возведение пристройки.

Спустя четыре года через Фемиду люди наконец-таки доказали незаконность действий владельца помещения кафе быстрого питания.

В распоряжении корреспондента Lada.kz оказались решения специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

Так, первый суд, где заявителем выступило управление земельных отношений Мангистауской области, удовлетворил исковые требования государственного органа. Владельца помещения обязали снести незаконно построенную пристройку и освободить земельный участок. Дело передано судебному исполнителю.

Вердикт второго, следом того же суда, где иск на владельца помещения поступил от управления ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) с требованиями о приведении помещения в состояние, соответствующее техническому паспорту 2007 года (то есть восстановить в первоначальный вид несущие и ограждающие конструкции) и о демонтаже вентиляционной трубы также был удовлетворён. Требования по судебному акту владельцем не исполнены, однако ГАСК по непонятным причинам не подал документы на принудительное исполнение решения суда, и дело на данный момент судоисполнителю не передано.

На сегодня, 10 января, уточняют жители, ни одно из решений суда не исполнено.

Дело, как мы видим, так и не сдвигается с мертвой точки. Владелец помещения и арендатор, игнорируя решение суда, продолжают вести свою деятельность и эксплуатировать помещение с грубейшими нарушениями санитарных и строительных норм.

После жалоб жителей в городскую администрацию те переадресуют их в департамент юстиции, требуя выполнения мер по решению суда. И здесь же наблюдается стопор.

К тому же, за все это время арендатор так и не удосужился произвести шумоизоляцию помещения, которую обязался выполнить по медиативному соглашению. Судебные тяжбы по этому вопросу продолжаются.

Если говорить о ситуации кратко и лаконично, то по факту в 2020 году кафе незаконно открылось за два месяца, а на выявление нарушений и судебные разбирательства ушло четыре года. Все это время, пока владелец помещения и арендатор, зная о своих нарушениях, вели деятельность, получая прибыль, мы жили в ухудшенных условиях и продолжаем жить в условиях, которые несут угрозу нашему здоровью и нашему имуществу. Судами поставлена точка в этих разбирательствах. Мы живем в правовом государстве, так почему же мы не видим эффективной работы государственных контролирующих органов и исполнительной системы? Если владелец и арендатор не исполняют самостоятельно решение суда, а, как мы поняли, закон им не писан, то наверняка есть другие варианты исполнения. Хотелось бы, чтобы соответствующие государственные органы и прокуратура обратили на это внимание, и приняли меры, - говорят жители смежной квартиры, расположенной на втором этаже.

В городском отделе земельных отношений сообщили, что была проведена проверка, где было установлено, что собственником земельного участка осуществлен факт самовольного занятия земель, находящихся в государственной собственности. В этой связи на него был подан иск в суд, который был удовлетворен. Исполнительный лист был направлен судебному исполнителю.

Судебным исполнителем решение суда не выполнено и было возвращено в соответствии с постановлениями о возврате исполнительного документа.

В настоящее время отделом повторно направлено письмо в Актауский территориальный отдел принудительного исполнения для исполнения решения суда.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента юстиции Мангистауской области, а также от управления ГАСК (Государственный архитектурно-строительный контроль) Мангистауской области.

Напомним, жители жаловались на ремонт и открытие кафе в их доме в июле 2020 года.



Позже акимат прекратил работы по ремонту кафе.



Спустя месяц хозяин кафе отправил документы на открытие в акимат.



Чиновники прокомментировали ситуацию с открытием кафе.



Выездная комиссия акимата собралась решить этот вопрос.



В итоге, наперекор возмущениям жильцов, заведение все-таки открыли.



В марте 2023 года владелец заведения выплатил жильцам ущерб в полмиллиона тенге.



В конце ноября того же года жители заявили, что выявленные компетентными органами нарушения владельца кафе не устранены. Нарушаются права на тишину и спокойное проживание жильцов в своей квартире.

В ГАСК ответили, что работу кафе могут приостановить.