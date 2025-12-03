Сапожники без сапог: врачи частной больницы Жанаозена остались без обязательных взносов ОСМС

Руководство одной из частных больниц Жанаозена не платило обязательные медицинские взносы (ОСМС) за своих работников, а также некоторые другие обязательные платежи, передает Lada.kz .

Фото: 2Gis

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, прокуроры города Жанаозен в ходе анализа установили, что медицинская организация ТОО «Neiron-Med» с июля по август 2025 года допустила задолженность по всем видам обязательных платежей, включая взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), на сумму 23 млн тенге. Таким образом были нарушены права 145 медицинских работников.

Прокуратурой был вынесен акт надзора, после чего задолженность была полностью погашена.

За допущенные нарушения директор медицинской организации привлечён к ответственности по п. 2 ч. 1 ст. 92-1 (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании) и ч. 2 ст. 279 (Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов) КоАП РК с объявлением предупреждения и наложением штрафа.

