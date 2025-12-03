18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.12.2025, 12:43

Сапожники без сапог: врачи частной больницы Жанаозена остались без обязательных взносов ОСМС

Общество 0 1 476 Ольга Максимова

Руководство одной из частных больниц Жанаозена не платило обязательные медицинские взносы (ОСМС) за своих работников, а также некоторые другие обязательные платежи, передает Lada.kz.

Фото: 2Gis
Фото: 2Gis

Как сообщили в прокуратуре Мангистауской области, прокуроры города Жанаозен в ходе анализа установили, что медицинская организация ТОО «Neiron-Med» с июля по август 2025 года допустила задолженность по всем видам обязательных платежей, включая взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), на сумму 23 млн тенге. Таким образом были нарушены права 145 медицинских работников.

Прокуратурой был вынесен акт надзора, после чего задолженность была полностью погашена.

За допущенные нарушения директор медицинской организации привлечён к ответственности по п. 2 ч. 1 ст. 92-1 (Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании) и ч. 2 ст. 279 (Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов) КоАП РК с объявлением предупреждения и наложением штрафа.

Для справки:

Статья 279 ч. 2 КоАП РК (Неперечисление или неполное перечисление налоговым агентом удержанных сумм налогов, подлежащих перечислению в бюджет, в срок, установленный налоговым законодательством) влечёт штраф:

  • на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 5 МРП (19 660 тенге);

  • на субъектов среднего предпринимательства - 10 МРП (39 320 тенге);

  • на субъектов крупного предпринимательства - 20 МРП (78 640 тенге).

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь