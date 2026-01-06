18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.01.2026, 19:46

Водителей Актау смутил знак «Поворот налево запрещён» — полиция дала разъяснения

Общество Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились водители с просьбой взять у полиции региона разъяснения по поводу знака «Поворот налево запрещен», установленного на перекрестке между 14 и 9А микрорайонами.

Фото водителей Актау
Фото водителей Актау

По словам водителей, на перекрестке между 14 и 9А микрорайонами появился знак, запрещающий поворот налево, тогда как ранее он находился перед перекрестком.

Следующий поворот налево в сторону гостиницы «Ренессанс» теперь запрещён? - задаются вопросом автолюбители.

В полиции региона дали разъяснения:

Дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён» установлен до У-образного перекрестка на стойке светофорного объекта, то есть он действует только на данном перекрестке. Согласно требованиям Правил дорожного движения РК, утверждённых Приказом МВД РК № 534 от 30.06.2023 года, действие знаков 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.

В ведомстве уточнили, что пересечение с поворотом налево в сторону гостиницы «Ренессанс» не входит в границы основного У-образного перекрестка, поэтому действие знака «Поворот налево запрещён» на этот участок не распространяется.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь