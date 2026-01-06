Водителей Актау смутил знак «Поворот налево запрещён» — полиция дала разъяснения

В редакцию Lada.kz обратились водители с просьбой взять у полиции региона разъяснения по поводу знака «Поворот налево запрещен», установленного на перекрестке между 14 и 9А микрорайонами.

Фото водителей Актау

По словам водителей, на перекрестке между 14 и 9А микрорайонами появился знак, запрещающий поворот налево, тогда как ранее он находился перед перекрестком.

Следующий поворот налево в сторону гостиницы «Ренессанс» теперь запрещён? - задаются вопросом автолюбители.

В полиции региона дали разъяснения:

Дорожный знак 3.18.2 «Поворот налево запрещён» установлен до У-образного перекрестка на стойке светофорного объекта, то есть он действует только на данном перекрестке. Согласно требованиям Правил дорожного движения РК, утверждённых Приказом МВД РК № 534 от 30.06.2023 года, действие знаков 3.18.2 распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым установлен знак.

В ведомстве уточнили, что пересечение с поворотом налево в сторону гостиницы «Ренессанс» не входит в границы основного У-образного перекрестка, поэтому действие знака «Поворот налево запрещён» на этот участок не распространяется.