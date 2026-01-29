В Жанаозене коллеги выразили соболезнования родным убитого врача

Сотрудники Жанаозенской городской больницы выразили соболезнования родным и близким убитого врача. Они рассказали, как несколько часов боролись за его жизнь, передаёт Lada.kz .

Амангалиев Нурдаулет Курмангазиевич. Фото: https://www.instagram.com/auruhana_zhanaozen/

О невосполнимой утрате руководство больницы сообщило в социальной сети Instagram:

«Выражаем глубокие соболезнования семье нашего коллеги Амангалиева Нурдаулета Курмангазиевича. Прощай, высококвалифицированный врач, душевный товарищ, мужественный человек!»

Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, сразу после нападения врач был срочно прооперирован. Для проведения операции санитарной авиацией экстренно прибыли ЛОР-врач, реаниматолог и сосудистый хирург из Мангистауской областной многопрофильной больницы.

«В течение нескольких часов шла борьба между жизнью и смертью. Однако из-за большой кровопотери мы потеряли нашего коллегу», - сообщил исполняющий обязанности директора больницы Марат Эдельханов.

Амангалиев Нурдаулет Курмангазыулы родился 13 августа 1996 года в Жанаозене. Он окончил школу №9, а в 2012–2016 годах обучался в Мангистауском областном высшем медицинском колледже по специальности «фельдшер». В 2017–2022 годах по государственному гранту окончил Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова по специальности «Общая медицина». В 2022–2024 годах прошёл интернатуру в этом же учебном заведении.

Свою трудовую деятельность начал в 2024 году в городской поликлинике №2 города Жанаозен. В Жанаозенской многопрофильной больнице проработал более одного года.

Напомним, жизнь молодого врача-терапевта трагично оборвалась 28 января, он получил тяжёлые ранения в результате нападения с ножом.