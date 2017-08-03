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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 04:42

Просмотров: 681

Серик Сагинбаев: Подрядная организация запросила более 35 миллионов тенге за утилизацию нефтесодержащих продуктов с судна «Аракс»

Вопрос о выделении средств власти обещают решить в течение десяти дней. Судно находится под круглосуточной охраной. Об этом рассказал Серик Сагинбаев, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Для утилизации нефтесодержащих отходов, как рассказал Серик Сагинбаев, необходимо было найти подрядную организацию, которая займется сбором, очисткой, вывозом и ликвидацией шлаков.

- У нас было несколько вариантов. Одна организация за данные работы запросила 39 миллионов тенге. Другая компания запросила 36 миллионов тенге. Мы обращались и в компанию «Казмортрансфлот». Но, как выяснилось, у них это будет стоить ещё дороже. Наверное, выберем организацию, которая запрашивает самую низкую цену. В течение 10 дней в управлении финансов решат вопрос о выделении средств. Решение проблемы затянулось, так как подрядная организация долго не могла составить и предоставить сметную документацию. Без документов и сметы со стороны подрядной организации мы не можем выделить средства, потому что после завершения работ эти суммы обязательно будут проверены со стороны прокуратуры, комитета национальной безопасности и других органов, - сказал Серик Сагинбаев.

Судно «Аракс», как заверил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, находится под охраной.

- Я буквально сегодня разговаривал с начальником местной полицейской службы. Он говорит, что охрана там присутствует постоянно с утра до вечера. Во время последнего выезда экологи не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ вокруг корабля. Я лично туда ездил, экологи в специальные ёмкости вылили все продукты и вниз поставили. Корабль не повреждён, и поэтому опасности нет, - сказал Серик Сагинбаев.

В акимате Мангистауской области, как рассказал Серик Сагинбаев, создана специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, департамента внутренних дел области и представители департамента экологии Мангистауской области.

Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области по вопросу охраны судна.


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Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»

В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.


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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 08:50
Как много разговоров вокруг этого старого корыта.. Как-то забывают наши властьпредержащие о реальной опасности содержимого посудины. Жуют сопельки, и бездействуют. Прослеживается полный непрофессионализм и отсутствие представления о масштабе угрозы для окружающей среды-
Я лично туда ездил, экологи в специальные ёмкости вылили все продукты и вниз поставили. Корабль не повреждён, и поэтому опасности нет, - сказал Серик Сагинбаев.

Наконец нашли подрядчика, и перечислили, сколько голодных ртов должны накормить с этого распила:
после завершения работ эти суммы обязательно будут проверены со стороны прокуратуры, комитета национальной безопасности и других органов, - сказал Серик Сагинбаев.


Так и живем..
 
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  • elek
  • Лесник
  • machete2015
 Тина (Посетители) Сегодня, 08:49
Да нифига он не под охраной,хватит уже народу в уши лить!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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