Серик Сагинбаев: Подрядная организация запросила более 35 миллионов тенге за утилизацию нефтесодержащих продуктов с судна «Аракс»

Фото Рашида Исмагилова
Для утилизации нефтесодержащих отходов, как рассказал Серик Сагинбаев, необходимо было найти подрядную организацию, которая займется сбором, очисткой, вывозом и ликвидацией шлаков.
- У нас было несколько вариантов. Одна организация за данные работы запросила 39 миллионов тенге. Другая компания запросила 36 миллионов тенге. Мы обращались и в компанию «Казмортрансфлот». Но, как выяснилось, у них это будет стоить ещё дороже. Наверное, выберем организацию, которая запрашивает самую низкую цену. В течение 10 дней в управлении финансов решат вопрос о выделении средств. Решение проблемы затянулось, так как подрядная организация долго не могла составить и предоставить сметную документацию. Без документов и сметы со стороны подрядной организации мы не можем выделить средства, потому что после завершения работ эти суммы обязательно будут проверены со стороны прокуратуры, комитета национальной безопасности и других органов, - сказал Серик Сагинбаев.
Судно «Аракс», как заверил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, находится под охраной.
- Я буквально сегодня разговаривал с начальником местной полицейской службы. Он говорит, что охрана там присутствует постоянно с утра до вечера. Во время последнего выезда экологи не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ вокруг корабля. Я лично туда ездил, экологи в специальные ёмкости вылили все продукты и вниз поставили. Корабль не повреждён, и поэтому опасности нет, - сказал Серик Сагинбаев.
В акимате Мангистауской области, как рассказал Серик Сагинбаев, создана специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, департамента внутренних дел области и представители департамента экологии Мангистауской области.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области по вопросу охраны судна.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»
В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.
- У нас было несколько вариантов. Одна организация за данные работы запросила 39 миллионов тенге. Другая компания запросила 36 миллионов тенге. Мы обращались и в компанию «Казмортрансфлот». Но, как выяснилось, у них это будет стоить ещё дороже. Наверное, выберем организацию, которая запрашивает самую низкую цену. В течение 10 дней в управлении финансов решат вопрос о выделении средств. Решение проблемы затянулось, так как подрядная организация долго не могла составить и предоставить сметную документацию. Без документов и сметы со стороны подрядной организации мы не можем выделить средства, потому что после завершения работ эти суммы обязательно будут проверены со стороны прокуратуры, комитета национальной безопасности и других органов, - сказал Серик Сагинбаев.
Судно «Аракс», как заверил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, находится под охраной.
- Я буквально сегодня разговаривал с начальником местной полицейской службы. Он говорит, что охрана там присутствует постоянно с утра до вечера. Во время последнего выезда экологи не зафиксировали превышения допустимой концентрации вредных веществ вокруг корабля. Я лично туда ездил, экологи в специальные ёмкости вылили все продукты и вниз поставили. Корабль не повреждён, и поэтому опасности нет, - сказал Серик Сагинбаев.
В акимате Мангистауской области, как рассказал Серик Сагинбаев, создана специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистау, департамента внутренних дел области и представители департамента экологии Мангистауской области.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий ДВД Мангистауской области по вопросу охраны судна.
Видео пользователя Lada.kz
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»
В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.