Более 39 миллионов тенге планируют потратить на утилизацию отходов с судна «Аракс»

- На внеочередном заседании департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области утверждена сумма 39,2 миллиона тенге. Компания, которая выиграет конкурс, займётся очисткой палубы судна «Аракс» от нефтесодержащих продуктов и должна будет нанять субподрядную организацию для утилизации отходов, - рассказал Есенкос Адильбаев.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севшее на мель на побережье Мангистау судно собирались выставить на продажу.
Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».
С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.
Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.
Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»
В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.