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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 720

Более 39 миллионов тенге планируют потратить на утилизацию отходов с судна «Аракс»

В Мангистау объявлен конкурс для определения подрядной организации, которая займется сбором нефтесодержащих отходов и очисткой палубы судна. За лот «Очистка судна Аракс от нефтесодержащих отходов, горюче-смазочных материалов, балластной воды и прочих отходов» планируют заплатить 39,2 миллиона тенге (с учетом НДС). Об этом рассказал Есенкос Адильбаев, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Конкурс, по словам Есенкоса Адильбаева, объявили 17 августа и продлится он 45 дней.

- На внеочередном заседании департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области утверждена сумма 39,2 миллиона тенге. Компания, которая выиграет конкурс, займётся очисткой палубы судна «Аракс» от нефтесодержащих продуктов и должна будет нанять субподрядную организацию для утилизации отходов, - рассказал Есенкос Адильбаев.



Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севшее на мель на побережье Мангистау судно собирались выставить на продажу.

Экологи взяли пробы воды возле севшего на мель танкера «Аракс».

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

Ералы Тугжанов поручил начать работу по утилизации нефтесодержащих веществ на судне «Аракс»

В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.


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Комментарии ( 11 )

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Хрюндель (Посетители) Сегодня, 12:34
Rustem77,
Подайте в арбитражный суд, арестуйте имущество компании. Не получается? Ну, пошлите боевых пловцов lol
 
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  • serik k
  • Мимоза
 Rustem77 (Посетители) Сегодня, 11:52
Судно преднамеренно посадили на мель, потому что судовладельцу по деньгам не выгодно было утилизировать старое судно. Тупо посадил на мель в нашем государстве, весь экипаж убежал и игнорировал извещение. Теперь утилизировать будет наше государство, за наши же деньги, а российская компания дальше будет функционировать. Умно
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:42
В июне утилизировать нефтесодержащие вещества планировали за 10 дней.
Уже сентябрь на пороге.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:40
Цитата: Mona
это бремя ложится на наш бедный акимат?

С чего это бедный. Пилу дружбу еще не отменили.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 11:39
Пока будете судить-рядить, корыто развалится. Не за горами сезон штормов..
Да и растущий бакс может нежданчиком увеличить сумму вдвое. Оперативней работать нужно, акимушки. *********************
 
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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:24
Mona,
С каких это пор страна отвечает за ЧАСТНЫЙ бизнес? Ну, давайте тогда и за ларьки впишемся crazy
 
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  • tom2005
 Mona (Посетители) Сегодня, 11:20
Жалко такие деньги из бюджета тратить на эту фигню. Если судовладелец отказался от ответственности за свое имущество, разве не должна страна, которой принадлежит этот нехороший человек, сама принимать меры? Почему это бремя ложится на наш бедный акимат?
 
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  • Лесник
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:07
Tatyana01,
Эта музыка будет вечной,
Если я заменю батарейки (с) dada
 
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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 10:49
ddd888,
Потом еще выбьют на это дело... и опять потратят....
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 10:43
На металлом хорошие деньги можно получить с этой грамадины
 
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