Оригинал послания поколению 2017 года планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау

- После Нового года мы сделаем скан-копию текста послания для того, чтобы сохранить качество оригинала. Это делается из лучших побуждений. Бумага, на которой написан текст - старая, и может быстро испортиться. Ежемесячно у нас проходит санитарный день. От постоянных уборок, чистки стекол витрины бумага быстро износится. Поэтому сделаем копию, а оригинал текста послания будем хранить в фонде музея, - отметил Нурболат Калаганов.
Выставка работает: 14, 15 декабря с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).
В праздничные дни — 16 и 17 декабря — с 10:00 до 17:00 без перерыва на обед. Выходные дни 18 и 19 декабря. Вход в музей платный (взрослым — 200 тенге, студентам — 70 тенге, школьникам — 50 тенге). В остальные дни по обычному графику.
Адрес музея: Актау, 9 микрорайон, здание №23А. Телефон для справок: 43-23-14.
- Мы всегда идём навстречу нашим гостям. Все же хотят увидеть капсулу, особенно дети. Ведь это послание было адресовано им. Бывает, придут несколько школьников, а у них денег на вход не хватает. Что же мы, не запустим их? Конечно запустим, - дополнило руководство музея.
Напомним, капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.
Работы по поиску капсулы начали 28 ноября.
Но найти послание не удалось.
Позже на сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже запасной капсулы за четыре миллиона тенге.
Пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы и предположили, что она самоликвидировалась.
Запасную капсулу времени вскрыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст.
Послание передали в областной краеведческий музей. Но потом вновь потеряли.
Нурболат Калаганов, заместитель директора музея, сообщил, что 6 декабря капсулу времени с посланием поколению 2017 года вернули в Мангистауский областной историко-краеведческий музей.