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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 491

Оригинал послания поколению 2017 года планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау

После Нового года в зале музея будет выставлена копия послания. Такие меры администрация планирует предпринять для сохранности экспоната. Об этом рассказал Нурболат Калаганов, заместитель директора областного краеведческого музея.

Фото автора
Выставку, на которой представлено послание, в музее открыли сегодня, 14 декабря.

- После Нового года мы сделаем скан-копию текста послания для того, чтобы сохранить качество оригинала. Это делается из лучших побуждений. Бумага, на которой написан текст - старая, и может быстро испортиться. Ежемесячно у нас проходит санитарный день. От постоянных уборок, чистки стекол витрины бумага быстро износится. Поэтому сделаем копию, а оригинал текста послания будем хранить в фонде музея, - отметил Нурболат Калаганов.

Выставка работает: 14, 15 декабря с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 12:30 до 14:00).
В праздничные дни — 16 и 17 декабря — с 10:00 до 17:00 без перерыва на обед. Выходные дни 18 и 19 декабря. Вход в музей платный (взрослым — 200 тенге, студентам — 70 тенге, школьникам — 50 тенге). В остальные дни по обычному графику.

Адрес музея: Актау, 9 микрорайон, здание №23А. Телефон для справок: 43-23-14.

- Мы всегда идём навстречу нашим гостям. Все же хотят увидеть капсулу, особенно дети. Ведь это послание было адресовано им. Бывает, придут несколько школьников, а у них денег на вход не хватает. Что же мы, не запустим их? Конечно запустим, - дополнило руководство музея.

Оригинал послания поколению 2017 года планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау

Оригинал послания поколению 2017 года планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау

Оригинал послания поколению 2017 года планируют хранить в фонде краеведческого музея Мангистау


Напомним, капсулу с посланием поколению 2017 года обещали вскрыть 1 декабря.

Работы по поиску капсулы начали 28 ноября.

Но найти послание не удалось.

Позже на сайте объявлений опубликовали сообщение о продаже запасной капсулы за четыре миллиона тенге.

Пользователи сети посмеялись над неудачными поисками капсулы и предположили, что она самоликвидировалась.

Запасную капсулу времени вскрыли 1 декабря. В этот же день зачитали текст.

Послание передали в областной краеведческий музей. Но потом вновь потеряли.

Нурболат Калаганов, заместитель директора музея, сообщил, что 6 декабря капсулу времени с посланием поколению 2017 года вернули в Мангистауский областной историко-краеведческий музей.


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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 15:05
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  • ЁмоЁ
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • nadiuna
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:48
незачем себя обманывать. Это копия, а не оригинал. И происхождение этой копии весьма туманно

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • mr12
  • zhanino
 alexg (Посетители) Сегодня, 14:43
Не пойму, о каком оригинале может быть речь, если его найти не удалось???
 
 

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