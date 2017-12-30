Прокуратура: Водитель столкнувшейся с тепловозом «ГАЗели» выехал на запрещающий сигнал светофора

- Решение в отношении водителя примут органы уголовного преследования УВД Жанаозена. По результатам в отношении водителя и в отношении диспетчера железнодорожного переезда будет принято процессуальное решение по результатам всех собранных материалов. На данный момент диспетчер находится под стражей, - заключили представители органов.
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.
Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии легкого опьянения.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших.