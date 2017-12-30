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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 514

Прокуратура: Водитель столкнувшейся с тепловозом «ГАЗели» выехал на запрещающий сигнал светофора

О расследовании столкновения тепловоза и «ГАЗели» на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
По итогам расследования, в ведомстве заявили, что водитель «ГАЗели» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Экспертиза в отношении действий машиниста, как отметили в прокуратуре Мангистау, ещё не готова. Проверяется весь алгоритм действий. Результаты экспертизы обещают предоставить в январе 2018 года.

- Решение в отношении водителя примут органы уголовного преследования УВД Жанаозена. По результатам в отношении водителя и в отношении диспетчера железнодорожного переезда будет принято процессуальное решение по результатам всех собранных материалов. На данный момент диспетчер находится под стражей, - заключили представители органов.

Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки», применил экстренное торможение.

Дежурный по переезду, как рассказал Алдирза Куанышкереев, заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию, находился на работе в состоянии легкого опьянения.

В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.

Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших.


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Комментарии ( 1 )

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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:37
Есть в интернете такой персонаж - Капитан Очевидность. Походу здесь тоже он.
 
 

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