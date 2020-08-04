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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:24

Просмотров: 8418

Сестра умершей мамы экс-начальника полиции Мангистау обратилась к жителям региона

Кульжан Сырбайқызы рассказала о предсмертной просьбе своей покойной сестры Бибижамал Аблазимовой. По её словам, она просила родных о том, чтобы никто не приходил к ней на похороны и на поминки.

Скриншот видеоматериала
Кульжан Сырбайқызы, сестра умершей мамы экс-начальник полиции Мангистау, записала видеообращение к жителям региона.

В нём она говорит, что семья покойной не просила никого приходить на похороны.

- У нас в семье произошло горе. Мы всем говорили, чтобы все оставались дома во время карантина. Несмотря на это, многие знакомые и родственники пришли проститься с Бибижамал Аблазимовой. Она была матерью не только своих 10 детей, но и «мамой» для многих в Казахстане. Мы не могли закрыть двери перед теми, кто пришёл в этот трудный час поддержать семью. Когда мы поняли, что людей уже не остановить, посоветовавшись всей семьёй, решили максимально обезопасить похороны. Приобрели маски, санитайзеры, говорили людям о мерах предосторожности, о сохранении дистанции. Нам пришлось провести похороны со строгим соблюдением санитарных мер, - сказала Кульжан Сырбайқызы.

Сестра умершей отметила, что семья готова ответить за нарушение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Моя сестра при смерти просила родных и близких, чтобы никто не приходил к ней на похороны и на последующие поминки. Я прошу прощения у всех жителей региона за то, что не смогли во время пандемии избежать столпотворения. У всех есть матери, у всех есть близкие - надеемся на понимание народа, - заключила Кульжан Сырбайқызы.



Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.

Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.

За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.

Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.

Сегодня, 4 августа, стало известно, что МВД проводит служебное расследование из-за скопления людей на похоронах в Актау.



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Комментарии ( 26 )

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 Placida (Посетители) Сегодня, 18:17
Соболезную.
Утрата близких, особенно отца, матери, это всегда больно. Это большая потеря.Невосполнимая. Но, это естественный ход событий. Дети провожают своих родителей в последний путь, для них родители-это часть их жизни, это самые важные люди.
И не только в семье Аблазимовых. А в каждой семье. Для каждого человека.
Давайте отнесемся снисходительнее к этому исключению из правил. Просто выразим искренние соболезнования семье Жамал апа, и не будем так нападать на семью, действительно сделавшую очень много хорошего для народа.


Немного непонятно, почему семья Аблазимовых-это исключение?
Они широко известны в узком кругу избранных? Кем? Чем? Подумала, что если я лично незнакома с Бибижамал Аблазимовой, то возможно есть какая-то история, из которой я узнаю, что она для моей семьи сделала (я ж-народ).Я ничего не нашла в Интернете. Может быть здесь расскажут..
Я понимаю и даже верю, что эта женщина была добра и милосердна, многим помогала. Моя мама, кстати, тоже.
Решила посмотреть, какие заслуги перед Родиной у этой прекрасной семьи. Знаете, у меня по сравнению с ними, не меньше.

Так в чем их исключительность?
Ах, да)))
Количеством денег.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:13
Все понятно, но зачем закрывали дороги? Там пробка была км на 6. Зачем закрывали дорогу?
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:12
GuljanMadi,
Её видеообращение в студию , она прямо ясновидящая была и знала что завтра помрет
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 17:50
Совсем уж обнаглели.
У кого есть власть и деньги, тот наплевал на все законы и общественные усилия, направленные на борьбу с общим врагом государства.
Для чего люди устраивают пышные похороны? Пышные, богатые похороны это всего лишь напоказ. Такие похороны устраивают лишь люди богатые, из похорон делают шоу, пытаются как-то загладить грехи, но в рай то попадут избранные. Не мне конечно судить кто куда попадет. Но мой ответ что пышные похороны это всего лишь пиар.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:47
Все, кто участвовал в перекрытии дороги, от рядовых, до главы ГАИ, полиции, прокурора и т.д. Кoт,
Так это как кино на ютубе "Мы же банда".

GuljanMadi,
Не спекулируйте на усопших, они тут не причём. Всё дело в органах власти,полиции, которые участвовали, и покровительствовали в нарушении карантинных мер, во всей этой процессии.
 
GuljanMadi (Посетители) Сегодня, 17:32
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 Кoт (Посетители) Сегодня, 17:13
Что за посыльные тут зарегистрировались сегодня и хамят людям???

Все, кто участвовал в перекрытии дороги, от рядовых, до главы ГАИ, полиции, прокурора и т.д. - должны быть уволены без права занимать должности в органах.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:00
Отставки главного полицейского и санврача региона требуют общественники Актау.

"Начальник полиции Мангистауской области и главный санитарный врач должны быть уволены. В отношении всех чиновников, кто сегодня присутствовал на этом мероприятии, должно быть проведено служебное расследование. Все эти люди подлежат административному штрафу, дисциплинарного взыскания по службе и организаторам, приношу соболезнования семье, должен быть составлен протокол и наложен штраф как всем обычным рядовым гражданам, - отметил общественник Мухтар Умбетов."
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 16:57
evgmb,
У каждого в семье есть люди, которые сделали для своей семьи много, которые помогали и другим людям по мере своей возможности, но не каждой семье сейчас позволено похоронить своего родного со всей данью уважения!
Такие пафосные похороны- это просто огромный плевок на людей, которые потеряли по половине своей семьи и не смогли их достойно проводить в последний путь!!!

Посмотрите кругом, у людей умирает по половине от семьи, болезнь никого не щадит!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
DemchABK (Посетители) Сегодня, 16:24
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