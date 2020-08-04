Сестра умершей мамы экс-начальника полиции Мангистау обратилась к жителям региона

Скриншот видеоматериала
Кульжан Сырбайқызы, сестра умершей мамы экс-начальник полиции Мангистау, записала видеообращение к жителям региона.
В нём она говорит, что семья покойной не просила никого приходить на похороны.
- У нас в семье произошло горе. Мы всем говорили, чтобы все оставались дома во время карантина. Несмотря на это, многие знакомые и родственники пришли проститься с Бибижамал Аблазимовой. Она была матерью не только своих 10 детей, но и «мамой» для многих в Казахстане. Мы не могли закрыть двери перед теми, кто пришёл в этот трудный час поддержать семью. Когда мы поняли, что людей уже не остановить, посоветовавшись всей семьёй, решили максимально обезопасить похороны. Приобрели маски, санитайзеры, говорили людям о мерах предосторожности, о сохранении дистанции. Нам пришлось провести похороны со строгим соблюдением санитарных мер, - сказала Кульжан Сырбайқызы.
Сестра умершей отметила, что семья готова ответить за нарушение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Моя сестра при смерти просила родных и близких, чтобы никто не приходил к ней на похороны и на последующие поминки. Я прошу прощения у всех жителей региона за то, что не смогли во время пандемии избежать столпотворения. У всех есть матери, у всех есть близкие - надеемся на понимание народа, - заключила Кульжан Сырбайқызы.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.
Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.
За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.
Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.
Сегодня, 4 августа, стало известно, что МВД проводит служебное расследование из-за скопления людей на похоронах в Актау.
В нём она говорит, что семья покойной не просила никого приходить на похороны.
- У нас в семье произошло горе. Мы всем говорили, чтобы все оставались дома во время карантина. Несмотря на это, многие знакомые и родственники пришли проститься с Бибижамал Аблазимовой. Она была матерью не только своих 10 детей, но и «мамой» для многих в Казахстане. Мы не могли закрыть двери перед теми, кто пришёл в этот трудный час поддержать семью. Когда мы поняли, что людей уже не остановить, посоветовавшись всей семьёй, решили максимально обезопасить похороны. Приобрели маски, санитайзеры, говорили людям о мерах предосторожности, о сохранении дистанции. Нам пришлось провести похороны со строгим соблюдением санитарных мер, - сказала Кульжан Сырбайқызы.
Сестра умершей отметила, что семья готова ответить за нарушение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- Моя сестра при смерти просила родных и близких, чтобы никто не приходил к ней на похороны и на последующие поминки. Я прошу прощения у всех жителей региона за то, что не смогли во время пандемии избежать столпотворения. У всех есть матери, у всех есть близкие - надеемся на понимание народа, - заключила Кульжан Сырбайқызы.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.
Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.
За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.
Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.
Сегодня, 4 августа, стало известно, что МВД проводит служебное расследование из-за скопления людей на похоронах в Актау.