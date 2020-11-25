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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

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Мангистауский филиал ФСМС оплатил медицинские услуги на сумму более 73 млрд тенге

Мангистауский филиал Фонда социального медицинского страхования с начала года выплатил более 73 млрд тенге за оказание высокотехнологичных медицинских услуг. За операции такого уровня, проведённые только в Мангистауской областной больнице, направлено 49 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Асхат Сихов. Фото предоставлено филиалом
По словам Асхата Сихова, заведующего отделением урологии Мангистауской областной больницы, только в октябре в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) врачи провели операции трём пациентам с диагнозами «киста левой почки», «камень в верхней трети левого мочеточника» и «гиперплазия предстательной железы».

- Пациенты прошли плановое оперативное лечение. Все высокотехнологичные медицинские услуги были выполнены за счёт средств медицинского страхования, - отметили в филиале Фонда медстрахования.

В филиале напомнили, что бесплатные высокотехнологичные медицинские услуги доступны всем гражданам, застрахованным в ОСМС.

- Став участником системы ОСМС, при наступлении планового страхового случая пациент может получить несколько видов дорогостоящих услуг и избежать непредвиденных расходов, - подчеркнули в филиале фонда.



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