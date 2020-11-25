Мангистауский филиал ФСМС оплатил медицинские услуги на сумму более 73 млрд тенге

Асхат Сихов. Фото предоставлено филиалом

По словам Асхата Сихова, заведующего отделением урологии Мангистауской областной больницы, только в октябре в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) врачи провели операции трём пациентам с диагнозами «киста левой почки», «камень в верхней трети левого мочеточника» и «гиперплазия предстательной железы».



- Пациенты прошли плановое оперативное лечение. Все высокотехнологичные медицинские услуги были выполнены за счёт средств медицинского страхования, - отметили в филиале Фонда медстрахования.



В филиале напомнили, что бесплатные высокотехнологичные медицинские услуги доступны всем гражданам, застрахованным в ОСМС.



- Став участником системы ОСМС, при наступлении планового страхового случая пациент может получить несколько видов дорогостоящих услуг и избежать непредвиденных расходов, - подчеркнули в филиале фонда.