Повышение цены на газ объяснили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистау

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Владельцы частных автогазозаправочных станций (АГЗС) отказываются снижать цену на сжиженный нефтяной газ до предельной розничной цены - 50 тенге за литр. По словам Бауыржана Ерпана, при такой цене владельцы не могут окупить расходы на покупку газа.
- Мы провели беседы с владельцами АГЗС, но они отказываются снижать цену. По их словам, из-за нехватки местного сжиженного нефтяного газа они закупают дополнительные объемы с Атырауского нефтеперерабатывающего завода через электронно-торговые площадки методом аукциона. Поэтому владельцы частных заправок, по их словам, вынуждены продавать газ выше предельной розничной цены, чтобы окупить расходы, - сообщил Бауыржан Ерпан.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.
Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. Были выявлены факты согласованных действий между владельцами АГЗС по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
- Мы провели беседы с владельцами АГЗС, но они отказываются снижать цену. По их словам, из-за нехватки местного сжиженного нефтяного газа они закупают дополнительные объемы с Атырауского нефтеперерабатывающего завода через электронно-торговые площадки методом аукциона. Поэтому владельцы частных заправок, по их словам, вынуждены продавать газ выше предельной розничной цены, чтобы окупить расходы, - сообщил Бауыржан Ерпан.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.
Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. Были выявлены факты согласованных действий между владельцами АГЗС по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.