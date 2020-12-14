«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Декабря
+4...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.09 KZT
  • €1 = 507.81 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 3602

Повышение цены на газ объяснили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистау

Владельцы частных заправок продают газ дороже предельной розничной цены. Ситуацию прокомментировал Бауыржан Ерпан, инспектор управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области.

Коллаж из скриншотов видеоматериалов
Владельцы частных автогазозаправочных станций (АГЗС) отказываются снижать цену на сжиженный нефтяной газ до предельной розничной цены - 50 тенге за литр. По словам Бауыржана Ерпана, при такой цене владельцы не могут окупить расходы на покупку газа.

- Мы провели беседы с владельцами АГЗС, но они отказываются снижать цену. По их словам, из-за нехватки местного сжиженного нефтяного газа они закупают дополнительные объемы с Атырауского нефтеперерабатывающего завода через электронно-торговые площадки методом аукциона. Поэтому владельцы частных заправок, по их словам, вынуждены продавать газ выше предельной розничной цены, чтобы окупить расходы, - сообщил Бауыржан Ерпан.

Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.

Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.

Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.

Сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.

В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. Были выявлены факты согласованных действий между владельцами АГЗС по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.

За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 23 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:25
Такое ощущение что всем плевать на законы, акимату вообще плевать на народ. Только бездарно тратить деньги могут, занимать 14 все места, а навести порядок не могут. Зачем вообще нужен этот акимат?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добрыня (Посетители) Сегодня, 18:20
Газ догонят до стоимости бензина,
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Добрыня
 Қасым (Посетители) Сегодня, 18:14
Все идет к тому что газ будет 90 тг.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Барабашка
  • mer
 Rosov (Посетители) Сегодня, 17:40
Больше чем уверен, - если убрать взятки, сверхприбыль и миллионные зарплаты "топ-менеджеров" (бездельников по-русски) - то газ будет стоить в районе 20 тг.

Ну кто же их уберёт. Они же наше достояние, так сказать. Наша гордость.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:37
Имярек,
Завестись это полбеды. Надо еще и доехать.

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
-1
  • Добрыня
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Барабашка
  • Guz
  • Freeman81
 mer (Посетители) Сегодня, 16:33
Что тут впаривают нам, кто нибудь скажет? Треш сплошной.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Барабашка
  • Имярек
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:30
Тут другой вопрос должен быть.
Раз газ покупают в Атырауской области, то где наш газ? Почему его не хватает? Получается, что его опять продают в другие области. И опять кого-то будут судить через год другой ? crazy
 
-1
  • Добрыня
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mer
  • Барабашка
  • илидия
  • damik
 Куато (Посетители) Сегодня, 16:27
Смешно такие статейки читать.
Владельцы частных автогазозаправочных станций (АГЗС) отказываются снижать цену на сжиженный нефтяной газ до предельной розничной цены - 50 тенге за литр.

Комитету стыдно должно быть такое инфо предоставлять народу. "Яиц" нету, чтобы прикрыть газовых барыг, которые не хотят работать на общих условиях?!
во время карантина чуть ли не даром газ отдавали, а сейчас наверстать упущенное решили.

Это как с той ситуацией, когда в Риксос проверяющих не пустили.

На кой вы нужны комитеты комитетов?!?!?!?!
 
-1
  • Добрыня
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Куато
  • mer
  • Барабашка
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:14
Если цена продажи газа не покрывает затраты, то заправка должна закрыться, по классическим канонам, но это Актау, детка,выход гораздо проще - задрать цену , поделиться с кем надо, и руби капусту, ни тебе кассового аппарата, ни чеков, ни поверки счётчиков, мораторий полный в общем
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Куато
  • Барабашка
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:04
Цитата: Freeman81
Зальешь бенз и не знаешь заведешься завтра или нет


Вроде как большинство машин имеющих ГБО заводятся на вроде как на бензе... Или я что то путаю?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
Страницы:
 
1 2 3
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика