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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:17

Просмотров: 3223

Против обязательной вакцинации протестуют в Мангистау

Жители Мангистауской области продолжают выражать своё отношение к обязательной вакцинации в регионе. В Жанаозене протестующие вышли на митинг.

Кадр из видеоматериала
Сегодня обращение записали сотрудники АО «Каражанбасмунайгаз», врачи из Жетыбайской сельской больницы и жители Тупкарагана.







В Жанаозене состоялся митинг против обязательной вакцинации от коронавируса.





На обращение редакции Lada.kz в пресс-службе акима Мангистау сослались на ранее опубликованную информацию от Газиза Надуева, руководителя департамента cанитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. На брифинге он сообщил, что среди тех, кто сегодня находится в реанимационных отделениях с диагнозом «Коронавирусная инфекция», нет ни одного привитого человека.

Напомним, ранее активисты из Жанаозена выступили против обязательной вакцинации.

Работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене также отказались прививаться.

Нефтяники из Жетыбая выступили против вакцинации 7 июля.

Митинг против вакцинации прошёл в Форт-Шевченко.



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Комментарии ( 11 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 23:23
Ingul так ты и привитый будешь болеть и заражать, только болеть будешь чаще,ну возможно легче переносить. От слова наверное!
 
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  • Aleksa-N
  • Expert
 chrome (Посетители) Сегодня, 22:53
Кто-нибудь вообще ощущает ужас ситуации с просвещением в нашей стране stena ?!
В то время, когда находятся люди которые требуют от государства предоставления вакцин(кубинцы в частности), у нас в Казахстане, стране, которая предоставляет бесплатно, медики протестуют против вакцинации death !
 
-2
  • Moderator
  • babe
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  • Aleksa-N
  • Expert
 дорожник (Посетители) Сегодня, 22:19
Привился Спутником в феврале и теперь мне не надо ходить на подобные митинги

Жить нужно непременно хорошо
 
-3
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  • Expert
  • sake bakeevich
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  • ABCD
 diger (Посетители) Сегодня, 22:03
Ingul,Иммунолог, к.м.н. Екатерина Капустина отметила, что ГМО-«вакцины» от НИЦ им. Гамалеи, Pfizer или AstraZeneca не являются классическими вакцинами:

«Полностью подтверждаю, что «Спутник» и ему подобные генные вакцины – это иммунная терапия, что официально признают и ее производители. Собственная клетка организма начинает производить чужеродный материал с S-белком коронавируса, но иммунный ответ на него не может быть адекватным. Самый главный иммунитет к коронавирусу – только клеточный, но в данном случае процесс работы вакцины таков, что речь идет просто о доставке гена в клетки организма. Ответ T-лимфоцитов таким образом никак не формируется.

Еще в начале прошлого года китайские и индийские ученые открыли в последовательности генома спайкового белка нового коронавируса ключевые последовательности ВИЧ. Но в научных журналах эту информацию заблокировали. Летом прошлого года французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, потвердил, что эти последовательности там присутствуют. С помощью процесса обратной транскриптазы мРНК встраивается в геном человека… какой будет генетический материал при следующих ревакцинациях – одному небогу известно»
 
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  • Андpей
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 diger (Посетители) Сегодня, 21:50
Ingul,Можно по подробнее, чем вы хотите пандемию одолеть, интересно даже... Год всё человечество бьётся головой об стену, по указанию ВОЗ, а у вас наверное самое верное решение есть...,всех в концлагеря, и как фашисты, опыты делать над людьми...
 
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 Мимоза (Посетители) Сегодня, 21:12
Грузины в Армению за вакциной ездят, так Армения прививает иностранцев. А наши бастуют против. Надо создать искусственный дефицит вакцины и ситуация станет наоборот))
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:43
Бородачи в коротких штанишках нашли новую нишу для расшатывания ситуации. Надеюсь, здравомыслящих все же больше среди нас...
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:03
2-ой ролик тоже за вакцинацию
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:54
Вообще то в 3 м видеоролике медики Жетыбая призывают вакцинироваться, а не наоборот. Люди не владеющие казахским могут подумать что медики выступают против. Да и в тексте статьи так преподнесли будто медики тоже против.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:50
Средневековье какое-то! Так мы пандемию не одолеем, а выживут только сильнейшие.
Жить в обществе и быть свободным от него не получится.
Конечно своим здоровьем ты можешь распоряжаться сам.
Но кто тебе дал право заражать других будучи здоровым (или больным) разносчиком?
 
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