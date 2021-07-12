Против обязательной вакцинации протестуют в Мангистау

Кадр из видеоматериала
Сегодня обращение записали сотрудники АО «Каражанбасмунайгаз», врачи из Жетыбайской сельской больницы и жители Тупкарагана.
В Жанаозене состоялся митинг против обязательной вакцинации от коронавируса.
На обращение редакции Lada.kz в пресс-службе акима Мангистау сослались на ранее опубликованную информацию от Газиза Надуева, руководителя департамента cанитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. На брифинге он сообщил, что среди тех, кто сегодня находится в реанимационных отделениях с диагнозом «Коронавирусная инфекция», нет ни одного привитого человека.
Напомним, ранее активисты из Жанаозена выступили против обязательной вакцинации.
Работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене также отказались прививаться.
Нефтяники из Жетыбая выступили против вакцинации 7 июля.
Митинг против вакцинации прошёл в Форт-Шевченко.
В Жанаозене состоялся митинг против обязательной вакцинации от коронавируса.
На обращение редакции Lada.kz в пресс-службе акима Мангистау сослались на ранее опубликованную информацию от Газиза Надуева, руководителя департамента cанитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области. На брифинге он сообщил, что среди тех, кто сегодня находится в реанимационных отделениях с диагнозом «Коронавирусная инфекция», нет ни одного привитого человека.
Напомним, ранее активисты из Жанаозена выступили против обязательной вакцинации.
Работники Скорой и неотложной помощи в Жанаозене также отказались прививаться.
Нефтяники из Жетыбая выступили против вакцинации 7 июля.
Митинг против вакцинации прошёл в Форт-Шевченко.