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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:22

Просмотров: 246

Травмоопасное покрытие на футбольном поле пообещали поменять чиновники в Мангистау

Молодые футболисты просят поменять искусственный газон на единственном футбольном поле по улице Жакауова в селе Саин Шапагатов. На проблему откликнулись чиновники Тупкараганского районного акимата.

Кадр видео
На футбольном поле, как говорят футболисты, местами ободрано искусственное покрытие, что затрудняет игру и делает её небезопасной.

- Поле в удручающем состоянии. Выдран газон. А здесь ещё, как не удивительно, проводятся соревнования. Просим акимат откликнуться на нашу проблему, - говорит один из футболистов Бауыржан.


В пресс-службе Тупкараганского районного акимата сообщили, что в июле этого года в целях улучшения состояния данной площадки было установлено шесть новых столбов освещения.

- Обновление искусственного покрытия планируется за счёт спонсоров. На данный момент предпринимаются меры по скорейшему решению, - сообщила пресс-служба Тупкараганского районного акимата.


Напомним, видео о состоянии футбольного поля появилось сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».




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