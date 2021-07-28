Травмоопасное покрытие на футбольном поле пообещали поменять чиновники в Мангистау

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На футбольном поле, как говорят футболисты, местами ободрано искусственное покрытие, что затрудняет игру и делает её небезопасной.
В пресс-службе Тупкараганского районного акимата сообщили, что в июле этого года в целях улучшения состояния данной площадки было установлено шесть новых столбов освещения.
Напомним, видео о состоянии футбольного поля появилось сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».
- Поле в удручающем состоянии. Выдран газон. А здесь ещё, как не удивительно, проводятся соревнования. Просим акимат откликнуться на нашу проблему, - говорит один из футболистов Бауыржан.
В пресс-службе Тупкараганского районного акимата сообщили, что в июле этого года в целях улучшения состояния данной площадки было установлено шесть новых столбов освещения.
- Обновление искусственного покрытия планируется за счёт спонсоров. На данный момент предпринимаются меры по скорейшему решению, - сообщила пресс-служба Тупкараганского районного акимата.
Напомним, видео о состоянии футбольного поля появилось сегодня, 28 июля, в рубрике «Народные новости».
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