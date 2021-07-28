Травмоопасное покрытие на футбольном поле пообещали поменять чиновники в Мангистау

- Поле в удручающем состоянии. Выдран газон. А здесь ещё, как не удивительно, проводятся соревнования. Просим акимат откликнуться на нашу проблему, - говорит один из футболистов Бауыржан.

- Обновление искусственного покрытия планируется за счёт спонсоров. На данный момент предпринимаются меры по скорейшему решению, - сообщила пресс-служба Тупкараганского районного акимата.