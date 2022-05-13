Штамм "стелс-омикрон" выявили в Казахстане

В Казахстане выявлена циркуляция штамма коронавируса "стелс-омикрон". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.



"По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции. Во всех регионах выявлен омикрон-штамм - 98,6 процента, в том числе в 12 регионах выявлен "стелс-омикрон" - 36,7 процента. Также продолжается циркуляция дельта-штамма и составляет 1,4 процента от числа исследуемых проб", - говорится в сообщении.



Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу мая, добавили в Минздраве.



"Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации, министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.



Напоминаем, ревакцинации подлежат лица, которые получили курс вакцинации шесть месяцев назад и более.



В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны три вида вакцин (Pfizer, Sinopharm и QazVac), из них две одобрены Всемирной организацией здравоохранения", - сообщили в министерстве.

