Количество и возраст автомобилей подсчитали в Казахстане

Количество транспортных средств в Казахстане и их возраст подсчитали в Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По состоянию на 1 апреля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 миллиона 366,9 тысячи единиц. Из них 87,8 процента - легковые автомобили, 10,4 процента - грузовые автомобили, 1,8 процента - автобусы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 1 апреля для обеспечения движения легковых автомобилей в большей степени в качестве топлива используется бензин - 87,9 процента, дизельное топливо - 1,9 процента, смешанное топливо - 7,9 процента.
"На 1 апреля в Казахстане преобладают автомобили с годом выпуска, превышающим 20 лет - 50,5 процента, с годом выпуска от 10 до 20 лет - 21,1 процента, от 7 до 10 лет - 14,5 процента, с годом выпуска, не превышающим 3 года - 7,2 процента, с годом выпуска от 3 до 7 лет - 6,4 процента", - заключили в бюро.
Ранее в Бюро национальной статистики представили обновленные данные о численности населения в Казахстане.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.