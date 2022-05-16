Количество и возраст автомобилей подсчитали в Казахстане

Количество транспортных средств в Казахстане и их возраст подсчитали в Бюро национальной статистики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"По состоянию на 1 апреля количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 4 миллиона 366,9 тысячи единиц. Из них 87,8 процента - легковые автомобили, 10,4 процента - грузовые автомобили, 1,8 процента - автобусы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по состоянию на 1 апреля для обеспечения движения легковых автомобилей в большей степени в качестве топлива используется бензин - 87,9 процента, дизельное топливо - 1,9 процента, смешанное топливо - 7,9 процента.



"На 1 апреля в Казахстане преобладают автомобили с годом выпуска, превышающим 20 лет - 50,5 процента, с годом выпуска от 10 до 20 лет - 21,1 процента, от 7 до 10 лет - 14,5 процента, с годом выпуска, не превышающим 3 года - 7,2 процента, с годом выпуска от 3 до 7 лет - 6,4 процента", - заключили в бюро.



Ранее в Бюро национальной статистики представили обновленные данные о численности населения в Казахстане.